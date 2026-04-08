Singurul fost elev al lui Lucescu care a mers la spital ca să-l vadă: „Nu mi s-a dat voie să intru”

Mulți dintre foștii elevi ai lui Mircea Lucescu au evitat să-l viziteze pe acesta la spitalul în care a fost internat și în care a decedat, dar, neputând sta locului, Marius Ninel Șumudică (55 de ani) și-a luat inima în dinți și s-a dus duminică, 5 aprilie, la Spitalul Universitar.

„Am reuşit să ajung până la etajul 10 la spital, am trecut de trei filtre. La Terapie Intensivă am vorbit cu doctorul, era îngrijorat. Am intrat într-o rezervă, am stat puţin cu familia, vreo 10 minute. Mă uitam la doamna Neli, parcă privea prin mine.

Din cauza şocului, probabil. Era o atmosferă sumbră. Foarte greu să vorbeşti despre astfel de momente. Am încercat să îl văd, nu mi s-a dat voie să intru. Îmi doream foarte mult să merg să îl văd, nu mi s-a dat voie.

Doamna Neli mi-a spus că eram unul dintre cei pe care i-a iubit foarte mult. Este o femeie foarte coerentă, mi-a reamintit de mine şi de Lupu, mi-a spus că ne iubeşte foarte mult”, a spus Marius Şumudică.

Marius Șumudică (55 de ani) este unul dintre jucătorii care au interacționat mult cu Mircea Lucescu. L-a adus de la Sportul la Rapid și au câștigat împreună titlul în 1999, fiind coleg cu nume precum Lobonț, Stanciu, Iencsi, Mutică, Nanu, Iftodi, Marinescu, Sabău, Rednic, Lupu, Maier, Pancu sau Ganea.

„Marți seară, când am aflat că nea Mircea nu mai este printre noi, pentru mine timpul parcă s-a oprit. Aș fi vrut să-l pot da înapoi. Măcar până în momentul în care m-a luat de la Sportul Studențesc și mi-a spus că sunt unul dintre cei mai inteligenți jucători pe care i-a antrenat.

Apoi, să retrăiesc alături de el clipele de după ce am câștigat titlul și Cupa cu Rapid. Nu mă mai poți auzi, nea Mircea, dar să știi că datorită ție m-am realizat ca fotbalist, ca antrenor, ca om. Ție îți datorez totul!

Dacă aș avea o putere, aș șterge marțea asta din calendar. Dumnezeu să te odihnească în pace, mentorul meu și legenda noastră, a tuturor!”, a transmis Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.