Radu Drăgușin, om de bază la națională, dar element de umplutură la Tottenham. Londonezii nu se bazează pe român

Vremuri grele în Anglia pentru Radu Drăgușin (23 de ani), care ar putea regreta că n-a dat curs ofertelor de a reveni în Serie A, campionat în care și-a dat măsuta valorii.

Stoperul român, lider la națională, nu a fost inclus de Tottenham pe lista cu jucătorii pe care se poate baza în faza ligii UEFA Champions League, ediția 2025 - 2026. Gruparea londoneză joacă în Ligă ca urmare a câștigării Ligii Europa.

Fundașul central român este accidentat de la finalul lunii ianuarie și va mai dura câteva săptămâni până când va fi apt de joc, astfel că Tottenham a decis să-l lase în afara listei de Champions League. Totuși, dacă ar fi crezut în forța românului de a reveni și a intra repede în echipă, probabil că nu l-ar fi ignorat.

Alături de Radu Drăgușin, Tottenham i-a mai lăsat în afara listei UEFA pe Mathys Tel, Dejan Kulusevski, James Maddison, Yves Bissouma și Kota Takai, scrie jurnalistul Chris Cowlin.

Yves Bissouma, James Maddison și Dejan Kulusevski au fost, la fel ca Radu Drăgușin, lăsați în afara listei din cauza unor probleme medicale. O surpriză este excluderea lui Mathys Tel, cumpărat de la Bayern în această vară cu 35 de milioane de euro.

Dacă va reuși să treacă de faza ligii UEFA Champions League, Tottenham poate modifica lista UEFA pentru meciurile eliminatorii, dar abia la finalul lunii ianuarie.

Tottenham va juca în faza ligii din UEFA Champions League cu Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Copenhaga și Monaco.

După ce Radu Drăgușin n-a prins lista, au rămas doi fotbaliști români care iau startul în faza ligii din UEFA Champions League: Dennis Man de la PSV și Vlad Dragomir de la Pafos.

De asemenea, Cristi Chivu este prezent în competiție, din postura de antrenor principal al lui Inter Milano, vicecampioana Europei.