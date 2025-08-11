Imagini neașteptate cu Radu Drăgușin, înainte de acțiunile naționalei. A îmbrăcat un prieten în tricoul de joc

Soarta lui Radu Drăgușin (23 de ani), fundaș central român legitimat la Tottenham, s-ar putea schimba semnificativ până la finalul acestei perioade de mercato a verii.

Internaționalul nu s-a refăcut complet după accidentarea la ligamentele genunchiului drept, motiv pentru care nu a mai evoluat pentru gruparea londoneză de luni bune.

Chiar dacă ar urma să se recupereze și să-și reia activitatea la Spurs, Drăgușin ar putea reveni pe banca de rezerve, astfel că Tottenham plănuiește materializarea unui transfer bombă, în această perioadă.

Vine Guechi?

Ar fi vorba despre Marc Guehi (25 de ani), fundaș central de la Crystal Palace, dorit extrem de mult, atât de Tottenham, cât și de Liverpool.

Conform presei britanice, Liverpool ar fi înaintat o ofertă clară pe numele lui Guehi, în valoare de 34 de milioane de euro, însă cei de la Crystal sperau să obțină măcar 45 milioane de euro în schimbul mutării fundașului cu 23 de selecții la naționala engleză. Tottenham ar fi dispusă să pluseze financiar pentru a materializa transferul lui Guehi.

Ce ar însemna venirea lui Guehi la Spurs pentru Drăgușin? O catastrofă, în contextul în care românul deja se chinuie să obțină titularizarea printre alți fundași de top precum Cristian Romero, Micky van de Ven, Kevin Danso, Kota Takai și Luka Vuskovici.

Alături de Ragnar

România va disputa pe 5 septembrie un amical cu Canada, iar pe 9 septembrie va juca în deplasare cu Cipru, la Nicosia, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Între timp, internaționalul român le-a pregătit o surpriză fanilor și a apărut, pe rețelele de socializare, purtând tricoul oficial al naționalei României. Nu singur, însă, căci Drăgușin a fost acompaniat de Ragnar, labradorul său în vârstă de șase luni. Cățelul a fost îmbrăcat, de asemenea, cu echipamentul tricolorilor.

Apariția internaționalului a făcut furori pe rețelele de socializare. Pozele au strând aproape 25.000 de aprecieri, în doar două zile.

„Ce drăguț, îi stă bine cu tricoul României!”/ „Sunteți minunați!”/ „Iubesc aceste fotografii!”, au transmis unii dintre suporterii naționalei, în secția de comentarii.

Alături de cei doi entuziaști, în fotografii a fost și Ioana Stan (24 de ani), partenera de viață a fundașului naționalei. Cei doi locuiesc împreună la Londra.