Carlos Alcaraz a cedat nervos la Miami: „Nu mai pot suporta, vreau să merg acasă”

Spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, numărul 1 ATP) a cedat nervos după eliminarea suferită duminică noapte, la Miami, în fața americanului Sebastian Korda, la capătul unui duel de trei seturi. Ibericul a anunțat că se întoarce acasă ca să-și reîncarce bateriile.

Sunshine Double, Indian Wells-Miami, a fost un dezastru pentru spaniolul obișnuit cu trofeele: n-a trecut de turul 3. În 2025 însă, a fost chiar mai rău: a fost eliminat la debut de belgianul David Goffin.

„Toată lumea devine Roger Federer împotriva mea”, a fost izbucnirea lui Carlos Alcaraz după victoria sa muncită de la Indian Wells împotriva francezului Arthur Rinderknech. Eliminat surprinzător de la Miami Open, spaniolul a revenit la subiect. În timpul meciului, Alcaraz a rostit: „Nu mai pot suporta. Toată lumea joacă excelent împotriva mea”.

Nemulțumirea a continuat la conferința de presă, unde a încercat să-i adauge un zâmbet: „E un pic enervant să vezi adversari care își depășesc mereu limitele. Poate pentru că joacă fără presiune. Împotriva mea au mai mult de câștigat decât de pierdut. Este ceva ce trebuie să accept”.

Meciul împotriva lui Korda s-a dovedit a fi deosebit de dificil pentru liderul mondial, care va păstra doar 1.190 de puncte față de al doilea clasat, Jannik Sinner, dacă italianul va cuceri titlul. În cel mai dificil moment al jocului, Alcaraz s-a întors din nou spre cei din colțul său: „Nu mai pot suporta, vreau să merg acasă”.

Cuvinte confirmate la finalul meciului: „Acum mă duc acasă. Trebuie să mă relaxez cu familia și prietenii pentru câteva zile. Trebuie să mă relaxez și să-mi reîncarc bateriile pentru sezonul de zgură”. Are de apărat multe puncte, în frunte cu titlul de la Roland Garros.