Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, invitată la Interviurile Adevărul

Carlos Alcaraz a cedat nervos la Miami: „Nu mai pot suporta, vreau să merg acasă”

Spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, numărul 1 ATP) a cedat nervos după eliminarea suferită duminică noapte, la Miami, în fața americanului Sebastian Korda, la capătul unui duel de trei seturi. Ibericul a anunțat că se întoarce acasă ca să-și reîncarce bateriile.

Carlos Alcaraz rezistă greu sub presiune FOTO EPA

Sunshine Double, Indian Wells-Miami, a fost un dezastru pentru spaniolul obișnuit cu trofeele: n-a trecut de turul 3. În 2025 însă, a fost chiar mai rău: a fost eliminat la debut de belgianul David Goffin.

Toată lumea devine Roger Federer împotriva mea”, a fost izbucnirea lui Carlos Alcaraz după victoria sa muncită de la Indian Wells împotriva francezului Arthur Rinderknech. Eliminat surprinzător de la Miami Open, spaniolul a revenit la subiect. În timpul meciului, Alcaraz a rostit: „Nu mai pot suporta. Toată lumea joacă excelent împotriva mea”.

Nemulțumirea a continuat la conferința de presă, unde a încercat să-i adauge un zâmbet: „E un pic enervant să vezi adversari care își depășesc mereu limitele. Poate pentru că joacă fără presiune. Împotriva mea au mai mult de câștigat decât de pierdut. Este ceva ce trebuie să accept”.

Meciul împotriva lui Korda s-a dovedit a fi deosebit de dificil pentru liderul mondial, care va păstra doar 1.190 de puncte față de al doilea clasat, Jannik Sinner, dacă italianul va cuceri titlul. În cel mai dificil moment al jocului, Alcaraz s-a întors din nou spre cei din colțul său: „Nu mai pot suporta, vreau să merg acasă”.

Cuvinte confirmate la finalul meciului: „Acum mă duc acasă. Trebuie să mă relaxez cu familia și prietenii pentru câteva zile. Trebuie să mă relaxez și să-mi reîncarc bateriile pentru sezonul de zgură”. Are de apărat multe puncte, în frunte cu titlul de la Roland Garros.

Top articole

Partenerii noștri

image
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
digi24.ro
image
Palma dată de UE Ungariei, înaintea alegerilor cruciale. Excluderea de care s-au lovit maghiarii
stirileprotv.ro
image
Bolojan declară stare de criză pe piața țițeiului: „Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică”
gandul.ro
image
Mark Rutte: Europa se va alinia Statelor Unite în conflictul cu Iranul
mediafax.ro
image
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
Criza rachetelor antigrindină. O soluție eficientă din secolul trecut îi împarte în tabere atât pe agricultori, cât și pe judecătorii din România
libertatea.ro
image
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
S-a văitat că familia sa a trăit în "sărăcie", cu 3.000 € pe lună. Milionarul român a spus acum ce studii are
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Simulare BAC 2026, subiecte la Limba română. Ce au avut de rezolvat elevii la subiectul III
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
cancan.ro
image
Ministrul muncii schimbă data la care se dau ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Subiecte română Simulare BAC 2026. Ce le-a picat elevilor la Subiectul III, în funcție de profil
playtech.ro
image
Rețeta Ceaușescu, aplicată la Budapesta: de ce blocarea Ucrainei e o criză falsă. Fost consilier prezidențial: „Oamenii nu mai sunt atât de proști”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
78.000 de oameni la unison! Simona Țăranu: ”Recunosc! Mi s-a făcut pielea de găină”
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Toate zborurile au fost ANULATE până la Paște... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp, declarații despre DIVORȚ. A decis să se mute din Sebeș la țară, lângă mama sa, iar de câteva luni nu s-a mai afișat cu soțul ei în public: Niște momente mai grele
romaniatv.net
image
Alertă majoră de securitate în Republica Moldova. Maia Sandu a convocat Consiliul Suprem
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea dezvăluie motivul pentru care a cumpărat casa din Italia. Cum va arăta conacul după renovare: „Vom cotrobăi prin comorile lăsate de cei care au locuit înainte”
click.ro
image
Cât de impresionantă este averea familiei fostului soț al Andreei Popescu. Imperiul financiar al lui Rareș Cojoc
click.ro
image
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu fericire în suflet și zâmbetul pe buze. Viața le surâde pe toate planurile
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry și Meghan Markle, complet „șocați” de acuzațiile că Andrew Mountbatten-Windsor a asistat când o fată era torturată în casa lor
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperire arheologică lângă Târgu Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un cimitir „nemțesc”, reprezentat pe o hartă din secolul XIX, descoperit de arheologi lângă Târgu Neamț
historia.ro
