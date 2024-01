Carlo Ancelotti, anunț suprinzător. Se retrage din fotbal de la Real Madrid

Deși a fost dorit cu insistență la naționala Braziliei, Carlo Ancelotti a semnat prelungirea contractului cu Real Madrid până în 2026. Antrenorul de 64 de ani a anunțat că gruparea spaniolă este ultima din cariera sa, urmând să se retragă atunci când nu îi va mai fi prelungit contractul.

Reputatul tehnician italian i-a preluat pe cei de la Real Madrid în 2021. La finalul ”mandatului” de 5 ani, Carlo Ancelotti a declarat că se va retrage, asta dacă Los Blancos nu îi vor mai propune prelungirea contractului. În cazul în care nu va primi o nouă înțelegere, italianul se va lăsa de fotbal.

”Este ultima mea echipă. Nu știu dacă am spus asta, dar o confirm. Nu știu când se va termina, cred că 2026. Pot continua aici și după 2026, depinde de cât de succes vom avea. Se poate ca 2026 să fie ultimul an în care antrenez, dar poate să nu fie pentru că aș putea continua aici. După cum am spus, iubesc Madridul și vreau să rămân aici”, a spus Carlo Ancelotti, potrivit L'Equipe.

A recunoscut negocierile cu federația din Brazilia

Înainte de a semna prelungirea cu Real Madrid, au existat numeroase zvonuri că Ancelotti va prelua naționala Braziliei în vara acestui an. ”Toată lumea ştie că am avut contacte cu preşedintele Federaţiei Braziliene de la acea vreme, Ednaldo Rodrigues. Vreau să-i mulţumesc pentru afecţiunea şi interesul pe care le-a manifestat faţă de mine", a declarat Ancelotti, care a declinat oferta Selecao, hotărând să rămână la Real. Madrilenii vor întâlni pe Mallorca, în acestă seară, în etapa cu numărul 19 din La Liga.