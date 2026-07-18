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Care este stare de sănătate a lui Lamine Yamal, accidentat în meciul cu Franța

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Campionatul Mondial 2026
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Socotit a fi unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști ai momentului, Lamine Yamal (19 ani) a acuzat unele probleme medicale după meciul pe care Spania l-a câștigat (2-0) cu Franța, în semifinalele Campionatului Mondial de fotbal. Acesta părăsise terenul șchiopătând ușor.

Yamal a făcut meciuri din ce în ce mai bune la acest turneu final (Foto: EPAImages)
Yamal a făcut meciuri din ce în ce mai bune la acest turneu final (Foto: EPAImages)

Cum și Pedro Porro a avut probleme musculare, acesta și Lamine Yamal s-au antrenat separat de coechipierii lor în ziua următoare. Cei doi jucători au revenit la antrenamentul colectiv de vineri.

Antrenor al echipei iberice, Luis De la Fuente declarase după victoria Spaniei în semifinale că Porro a suferit o contuzie și are o întindere la ischiogambieri, dar problema nu a fost considerată gravă. În ceea ce-l privește pe Yamal selecționerul spusese tot atunci că atacantul nu are nimic serios, dar efectele fizice ale duelului său cu Lucas Digne și Theo Hernandez au fost vizibile a doua zi, când a resimțit dureri și au apărut echimoze după un meci atât de solicitant.

La primul antrenament de după partida cu Franța, Lamine Yamal și Pedro Porro au făcut o încălzire ușoară, însă nu au participat la exercițiile obișnuite și au efectuat în schimb mișcări de stretching pe saltele. În tot acest răstimp, antrenorul iberic Luis de la Fuente i-a supravegheat îndeaproape.

Lamine Yamal și Pedro Porro s-au accidentat în meciul cu Franța (Foto: EPAImages)
Lamine Yamal și Pedro Porro s-au accidentat în meciul cu Franța (Foto: EPAImages)

Ulterior, Federaţia Spaniolă de Fotbal a publicat imagini în care se vede cum Yamal a participat la obișnuitele exerciţii cu mingea de la începutul antrenamentului, spre deosebire de ziua precedentă, când rămăsese pe un covor de gimnastică alături de Pedro Porro.

Înaintea finalei cu Argentina, delegația Spaniei s-a cantonat la baza lui New York Red Bull din Whippany, situat în comitatul Morris, New Jersey.

Poluarea din zona New York nu amenință disputarea finalei CM de fotbal

Pe de altă parte, organizatorii Cupei Mondiale de fotbal au anunțat că finala dintre Argentina şi Spania, care va avea loc duminică, 19 iulie, la ora 22.00, nu este, deocamdată, ameninţată de cerul înnorat şi de calitatea proastă a aerului. FIFA a precizat asta deși New York se află în alertă roşie din cauza calităţii proaste a aerului şi a căldurii extreme.

Potrivit site-ului lequipe.fr, incendiile forestiere care fac afectează Canada au făcut ca fumul să ajungă în nord-estul Statelor Unite, inclusiv în zona în care se află New York. Calitatea aerului a fost considerată joi „nesănătoasă pentru toată lumea” de către Oficiul pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă (OEM) din metropola americană. Situația s-a ameliorat în decursul zilei de vineri, însă Serviciul Meteorologic Naţional (NWS) din SUA a emis avertizări privind o „posibilă agravare” a situaţiei în cursul zilei de sâmbătă. Se speră că vânturile cu viteze cuprinse între 15 şi 20 km/h, prevăzute pentru astăzi, vor dispersa fumul.

Finala Spania - Argentina este programată pe MetLife Stadium, care se află la aproximativ 15 kilometri vest de Manhattan, New York.

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