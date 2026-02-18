Video Capitolul la care Andrei Rațiu l-a lăsat în urmă pe marele Gică Popescu. Vitezistul român face spectacol în Spania

La 27 de ani, Andrei Rațiu este om de bază în naționala de fotbal a României și „ară” cu folos banda dreaptă la formația sa de club, Rayo Vallecano.

Internaționalul român a impresionat din nou, recent, la jocul cu Atletico Madrid, încheiat cu victoria echipei sale cu 3-0. A fost un meci în care Rațiu și-a arătat clasa, luând ochii cu o „bicicletă” de efect.

Rațiu are 67 de meciuri jucate în la Liga, capitol la care l-a depășit cu un meci pe Gică Popescu (fost la Barcelona în perioada 1995-1997), dar se află încă la mare distanță de liderul Gică Craioveanu, cu 221 de apariții.

Topul românilor din Spania

Gică Craioveanu - 221 meciuri

Cosmin Contra - 188 meciuri

Constantin Gâlcă - 162 meciuri

Adrian Ilie - 106 meciuri

Gică Hagi - 100 meciuri

Iulian Filipescu - 94 meciuri

Florin Andone - 91 meciuri

Bogdan Stelea - 90 meciuri

Marcel Sabou - 86 meciuri

Gabi Balint - 83 meciuri

Miodrag Belodedici - 80 de meciuri

Andrei Rațiu - 67 meciuri

Gică Popescu - 66 meciuri