Video Capitolul la care Andrei Rațiu l-a lăsat în urmă pe marele Gică Popescu. Vitezistul român face spectacol în Spania
La 27 de ani, Andrei Rațiu este om de bază în naționala de fotbal a României și „ară” cu folos banda dreaptă la formația sa de club, Rayo Vallecano.
Internaționalul român a impresionat din nou, recent, la jocul cu Atletico Madrid, încheiat cu victoria echipei sale cu 3-0. A fost un meci în care Rațiu și-a arătat clasa, luând ochii cu o „bicicletă” de efect.
Rațiu are 67 de meciuri jucate în la Liga, capitol la care l-a depășit cu un meci pe Gică Popescu (fost la Barcelona în perioada 1995-1997), dar se află încă la mare distanță de liderul Gică Craioveanu, cu 221 de apariții.
Topul românilor din Spania
Gică Craioveanu - 221 meciuri
Cosmin Contra - 188 meciuri
Constantin Gâlcă - 162 meciuri
Adrian Ilie - 106 meciuri
Gică Hagi - 100 meciuri
Iulian Filipescu - 94 meciuri
Florin Andone - 91 meciuri
Bogdan Stelea - 90 meciuri
Marcel Sabou - 86 meciuri
Gabi Balint - 83 meciuri
Miodrag Belodedici - 80 de meciuri
Andrei Rațiu - 67 meciuri
Gică Popescu - 66 meciuri