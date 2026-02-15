Forma excepțională a lui Andrei Rațiu se reflectă în cifre. Fundașul român este în topurile din Spania

Andrei Rațiu (27 de ani) este om de bază la echipa națională a României și formația spaniolă Rayo Vallecano, având o cotă de piață de 18 milioane de euro pe platforma transfermarkt.com.

În cele 19 partide jucate în acest sezon pentru gruparea din Vallecas, cel poreclit „Sonic” a oferit o pasă decisivă și a fost de multe ori periculos în atac.

Datorită acțiunilor de atac la care ia parte Andrei Rațiu, acesta a prins un top important în La Liga. Rațiu a prins topul celor mai buni dribleri din campionatul Spaniei. Mai exact, internaționalul român se află pe locul 10, cu 33 de driblinguri reușite în această stagiuni.

Pe primul loc în acest top se află Lamine Yamal, cu 98 de driblinguri, urmat de Kylian Mbappe (60) și Vinicius Junior (53).

Meciul dintre Rayo Vallecano şi Real Oviedo, echipele internaţionalilor români Andrei Raţiu, respectiv Horaţiu Moldovan, care trebuia să se dispute la sfârşitul săptămânii trecute, în cadrul etapei a 24-a a campionatului de fotbal al Spaniei, se va disputa miercuri, 4 martie, de la ora locală 19:00, a anunţat La Liga, citată de agenţia EFE.

Partida a fost amânată din cauza stării precare a gazonului stadionului formaţiei Rayo Vallecano, iar clubul Real Oviedo solicitase să i se acorde victoria la „masa verde”.