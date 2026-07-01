Calvarul unui star de la Mondial. Orb timp de șase luni, după ce a fost atacat cu acid sulfuric. Agresoarea a vrut să-i răpească copilul

Yoane Wissa se va afla în primul unsprezece al naționalei Republicii Democrate Congo pentru duelul cu Anglia din șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026. Dincolo de performanțele sale sportive, atacantul de 29 de ani ascunde una dintre cele mai șocante povești de viață din fotbalul actual.

Wissa a fost victima unui atac subit cu acid sulfuric

Incidentul dramatic a avut loc în fața locuinței fotbalistului, în urmă cu cinci ani. O femeie care s-a prezentat drept admiratoare la ușa acestuia, a reușit inițial să intre în contact cu Yoane Wissa sub pretextul că își dorește un autograf. La câteva ore distanță, aceasta a revenit și l-a atacat cu acid, încercând în același timp să îi smulgă din brațe copilul abia născut. Atacantul a reușit să își protejeze fiica, însă a suferit răni grave la nivelul feței și al ochilor.

„Mi-a luat șase luni până să îmi recapăt complet vederea!”

În ciuda gravității situației, cu riscul de a-și pierde vederea pentru totdeauna, medicii au reușit să îi salveze ambii ochi, iar Wissa a revenit ulterior pe terenul de fotbal.

„De atunci, mă panichez de fiecare dată când aud un zgomot. Singurul lucru care m-a făcut să continui a fost să știu că aveam copiii în siguranță. Am fost operat la ambii ochi și doctorul mi-a spus că va trebui să folosesc picături pentru tot restul vieții mele. Mi-a luat șase luni până să îmi recapăt complet vederea. Dacă nu eram tratat atât de repede, consecințele ar fi fost mult mai dure. Eu și soția mea vom resimți efectele celor întâmplate pentru tot restul vieții noastre.

„Copiii mei mă întreabă des ce am pățit la față!”

De atunci, am devenit foarte retras. Nu mai pot să stau în compania oamenilor pe care nu îi cunosc. Nu mă mai exprim la fel de mult ca înainte, iar când merg pe stradă mă uit instinctiv în spate. Nu pot să mai dorm singur noaptea. Copiii mei mă întreabă des ce am pățit la față, dar sunt prea mici să le spun ce s-a întâmplat. Eu și soția am decis să mergem la un psiholog. La scurtă vreme după incident ne-am căsătorit, așa că nu știi niciodată ce îți rezervă soarta!”, a admis Yoane Wissa, conform presei engleze.

Ancheta autorităților a scos la iveală faptul că agresoarea fusese implicată și într-un alt atac similar. Femeia a fost arestată și condamnată la 18 ani de închisoare, în timp ce povestea lui Yoane Wissa a rămas una dintre cele mai dramatice și impresionante din fotbalul internațional contemporan.