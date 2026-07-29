Bulgarii au descoperit asul din mâneca oltenilor, înaintea returului cu Levski. Se tem de „vulcanul” din Bănie

Universitatea Craiova o întâlnește pe Levski Sofia în această seară, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în returul turului al doilea preliminar al competițiilor europene.

Cu puțin timp înaintea confruntării, presa din Bulgaria a acordat o atenție specială arenei din Bănie, pe care a descris-o drept una dintre cele mai spectaculoase din România. Jurnaliștii bulgari au evidențiat faptul că stadionul, inaugurat în 2017 în urma unei investiții de aproximativ 58 de milioane de euro, dispune de aproape 31.000 de locuri și se află printre cele mai mari stadioane aflate în prezent în funcțiune în țară.

Mai mult, aceștia au făcut o paralelă între „Ion Oblemenco” și celebrul „Stade Vélodrome” din Marsilia, apreciind designul modern al construcției.

Tribunele pot deveni arma secretă a Universității Craiova

Universitatea Craiova se bazează pe susținerea unui stadion aproape plin în încercarea de a întoarce soarta dublei, după înfrângerea cu 0-1 din prima manșă. Interesul suporterilor este unul ridicat, până în acest moment fiind comercializate în jur de 11.000 de bilete, la care se adaugă aproximativ același număr de abonamente.

În aceste condiții, peste 22.000 de spectatori și-au asigurat deja prezența în tribune, iar conducerea clubului estimează că asistența va crește până la aproximativ 25.000 de persoane la fluierul de start.

Sprijinul venit din tribunele stadionului „Ion Oblemenco” poate deveni un factor decisiv pentru formația pregătită de Filipe Coelho, care are nevoie de un succes pentru a răsturna rezultatul din tur și a-și continua parcursul în competiția europeană.

Biletele fanilor bulgari au fost anulate înainte de partidă

Levski Sofia nu va beneficia de susținerea propriilor suporteri, după ce UEFA a interzis deplasarea fanilor în urma incidentelor de la meciul cu Borac Banja Luka. Chiar și așa, aproximativ 300 de bilete cumpărate de fani bulgari în sectoarele destinate gazdelor au fost identificate de Universitatea Craiova și vor fi anulate înaintea partidei, în conformitate cu decizia UEFA.