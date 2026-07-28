 Mihai Rotaru și-a pus Peluza Nord în cap! Oltenii amenință după ce fanilor bulgari le-a fost interzisă intrarea pe stadion la returul cu Levski: „Ești complice!” | adevarul.ro
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Mihai Rotaru și-a pus Peluza Nord în cap! Oltenii amenință după ce fanilor bulgari le-a fost interzisă intrarea pe stadion la returul cu Levski: „Ești complice!”

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Cu doar câteva zile înaintea returului dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia, atmosfera din jurul partidei s-a tensionat din cauza unei decizii luate de clubul din Bănie. Conducerea Universității Craiova a anulat biletele achiziționate de suporterii lui Levski Sofia care încercaseră să își procure locuri în sectoarele destinate fanilor gazdelor. Măsura a stârnit reacții, iar Peluza Nord Craiova și-a exprimat public nemulțumirea.

Peluza Nord Craiova Foto/Facebook
Peluza Nord Craiova Foto/Facebook

De ce nu au voie suprterii lui Levski pe „Ion Oblemenco”?

Levski Sofia va disputa meciul cu Universitatea Craiova fără sprijinul propriilor suporteri, după ce UEFA a sancționat clubul bulgar în urma incidentelor provocate de fani la partida cu Borac Banja Luka, din Bosnia. Chiar și în aceste condiții, mai mulți suporteri ai echipei din Sofia au încercat să fie prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco”, cumpărând bilete în sectoarele rezervate fanilor Universității Craiova.

Potrivit informațiilor apărute în presă, oficialii clubului din Bănie au verificat lista cumpărătorilor și au identificat aproximativ 300 de bilete care ar fi fost achiziționate de susținători ai lui Levski. Universitatea Craiova a anunțat ulterior că toate aceste bilete vor fi anulate înaintea partidei, pentru a respecta sancțiunea impusă de UEFA și regulile de organizare a meciului.

Peluza Nord a luat decizia: „Nu vom arăta ostilitate față de ei!”

Hotărârea luată de Universitatea Craiova a fost contestată de Peluza Nord, care și-a exprimat public dezacordul față de modul în care clubul a gestionat situația. Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, reprezentanții galeriei au susținut că soluția aleasă de conducere nu este cea potrivită și au cerut ca problema să fie rezolvată într-un alt mod.

Totodată, suporterii au anunțat că, dacă decizia privind anularea biletelor va rămâne în vigoare, nu vor avea o atitudine ostilă față de Levski Sofia la meciul de miercuri. Aceștia au subliniat că formația bulgară nu este considerată o rivală a Universității Craiova și că respectul dintre suporteri și echipele adverse ar trebui să fie păstrat pe stadion.

„Știința noastră superbă pe care o iubim necondiționat s-a dovedit ieri a fi și ea, ca toate lucrurile din lume, imperfectă. Cum, Știința, tocmai tu dintre toate, care ai în ADN să lupți pentru drepturi și libertăți, să dai un comunicat prin care să te faci complice la despărțirea fotbalului de oameni? Cum, Știința, să aplici tu o pedeapsă colectivă care este interzisă până și în război, încă din 1949, prin Convenția de la Geneva? Cum, Știința, să te transformi tu în jandarmul UEFA, aceeași mizerabilă UEFA care ne arde și pe noi nedrept cu orice ocazie? Dacă o să fim noi următorii, cum o să vrem să ne trateze gazdele? Și toate astea pentru ce? Credeai că dacă vin câteva sute de bulgari o să domine zeci de mii de olteni, în loc să te gândești că mai mult îi activează?

Pentru ordine publică? Știința, repetăm, tu nu ești jandarmul nimănui! (...) Tu ești „cea mai frumoasă poveste de dragoste dintre oameni și fotbal” și, din postura asta, nu ai voie să gândești așa. Pentru mirajul Champions League și al banilor de acolo? Tocmai ai dovedit că nu îi merităm. Nu merităm să stăm pe cea mai înaltă scenă a fotbalului dacă nu știm să ne tratăm cu respect rivalii! Nici măcar rivalii, ci adversarii, pentru că nu există nicio rivalitate între Știința și Levski!

Dacă nu ai putut, din cauza regulamentului, să-i ajuți pe oamenii ăia să fie alături de echipa pe care o iubesc, trebuia măcar să nu-i încurci. Nu trebuia să fii complice la această mizerie a fotbalului modern! Nu te reprezintă! Cu această ocazie, anunțăm că, dacă situația nu se va remedia, Peluza Nord nu o să arate niciun fel de ostilitate către o echipă lăsată fără sprijinul suporterilor proprii. Nu e demn să facem asta! Lupta Stiinta, dar fă-o corect dpdv moral!”, a transmis Peluza Nord, pe Facebook.

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