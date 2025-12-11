Bombă pentru fanii lui Dinamo: Primăria Sectorului 2 oferă 25 de milioane de euro pentru stadionul viitor

Stadionul Dinamo din Ștefan cel Mare urmează să fie reconstruit de la zero, iar complexul se va transforma într-un parc sportiv modern, multifuncțional, întins pe 20 de hectare.

Totul a devenit posibil după ce Primăria Sectorului 2 a anunțat că va cofinanța proiectul cu 25% din valoarea lucrărilor, respectiv 25 de milioane de euro, cerință a Companiei Naționale de Investiții pentru a putea demara construcțiile la stadioanele aflate în așteptare.

La conferința de presă, Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, și Ionuț Lupescu, președintele de onoare, au fost alături de primarul Rareș Hopincă, care a confirmat că lucrările pot începe cât mai curând.

Odată finalizat, proiectul promite un hub sportiv la cele mai înalte standarde, care va readuce Dinamo în centrul atenției în fotbalul românesc și nu numai.

”E un moment important pentru întreg Sectorul 2, facem primii pași pentru co-finanțarea Arenei Multifuncționale Dinamo. Și mai mult decât atât, pentru deschiderea noului Parc Sportiv. Am supus spre aprobare Consiliului Local, iar ședința va avea loc marți, 16 decembrie, co-finanțarea stadionului Dinamo cu 25% din lucrările de construcții și montaj, conform devizului general deja atribuit prin licitație publică”, a declarat primarul Sectorului 2.

Dinamo va juca pe noul stadion din Ștefan cel Mare

Prezent la conferința de presă dedicată reconstrucției stadionului Dinamo, „Kaiserul” Ionuț Lupescu a luat cuvântul și a transmis un mesaj clar fanilor și autorităților. Echipa din Liga 1 va evolua pe noua arenă, odată finalizată.

Fostul mare internațional a devenit în ultimii ani principalul ambasador al Clubului Sportiv Dinamo, implicându-se activ pentru a atrage atenția autorităților asupra nevoii urgente de modernizare a stadionului. Lupescu a subliniat că acest proiect nu reprezintă doar o investiție în infrastructură, ci un pas important pentru viitorul fotbalului dinamovist.

”Mă bucur foarte mult că am reușit să găsim în domnul primar un partener care a înțeles ce înseamnă Parcul Sportiv Dinamo. E păcat ca un astfel de hub de 20 de hectare, care nu mai există într-o altă capitală europeană, să nu se dezvolte.

Eu sunt un produs al acestui sector, la fel ca mulți alți dinamoviști. Mă bucur că domnul primar a aderat la ideea acestui hub sportiv, care să deschidă ideea de sport de masă. A venit timpul, după 35 de ani, să găsim înțelegere pentru ca toți copiii din Sectorul 2 să se dezvolte.

E important ca această bază să fie modernizată și să ajungă la nivel european. Indiferent că suntem sau nu parteneri, FC Dinamo va juca acolo cu siguranță!”, a declarat Ionuț Lupescu.

În acest fel, echipa din prima ligă, SC Dinamo 1948 SA, va putea juca în ”Ștefan cel Mare”.

”Am supus spre aprobarea Consiliului Local - ședința va avea loc marți, pe 16 decembrie – cofinanțarea noii Arene Multifuncționale Dinamo cu 25 la sută din lucrările de construcție și montaj, conform devizului general deja atribuit prin licitație publică”, a declarat Ionuț Popa.