Ex-dinamovist, scandal uriaș în Ucraina: beat, a sărit pe capota mașinii de poliție și a pierdut 100.000 de dolari

Marian Aliuță a rememorat, de curând, câteva dintre cele mai savuroase întâmplări trăite în Ucraina, pe vremea când îmbrăca tricoul lui Șahtior și Metalurg Donețk. Fostul mijlocaș a readus în prim-plan atmosfera din vestiarul românilor care făceau legea la începutul anilor 2000 în campionatul ucrainean: Răzvan Raț, Cosmin Bărcăuan, Ciprian Marica și Flavius Stoican.

Românii au format atunci o gașcă sudată la Donețk, iar timpul petrecut împreună, departe de casă, a lăsat în urmă o mulțime de momente amuzante, unele chiar greu de imaginat.

Marian Aliuță: ”Shh, îi deranjați pe ăștia!”

Una dintre poveștile retrăite de Marian Aliuță îi are în centru pe Răzvan Raț și Cosmin Bărcăuan, care au reușit să transforme o seară liniștită într-un episod desprins din filme.

Potrivit fostului mijlocaș, fotbaliștii români au ajuns să „împrumute” o mașină de poliție, iar Bărcăuan s-a urcat amețit direct pe capota autospecialei, spre stupefacția localnicilor. Muzica urla în curte, distracția era în toi, iar autoritățile nu au întârziat să apară.

Marian Aliuță și-a amintit și de un alt moment devenit viral în vestiarul românesc. Bărcăuan a rătăcit o geantă plină cu bani, recuperată ulterior, dar cu o sumă vizibil mai mică față de cea inițială.

Povești de viață, trăsnăi de tinerețe și o perioadă în care românii făceau spectacol nu doar pe teren, ci și în afara lui, asta a rememorat Marian Aliuță în podcastul iAM Ștucan.

Marian Aliuță: Eram la Raț acasă, cu (n.r. Flavius) Stoican, Bărcăuan, iar în curte bubuiau boxele. Vis-a-vis era un bloc, iar la un moment dat a venit poliția: "Bă, i-ați deranjat pe ăștia!". Le-au dat bani ălora (n.r. polițiști). Au văzut că erau de la Șahtior, eu eram la Metalurg, și au început să le facă celorlalți din bloc: "Shh, îi deranjați pe ăștia!" (n.r. râde). Și mai am cu Raț o amintire, când a făcut schimb cu mașina poliției.

Costin Ștucan: Cu Bărcăuan pe capotă?

Marian Aliuță: S-au suit ei în mașina poliției și polițiștii în mașina lor. Au dat 200 de dolari.

Costin Ștucan: Și înțeleg că Bărcăuan era pe capotă. Și după a pierdut o geantă cu bani.