Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
Sebastian Burduja, invitat la Interviurile Adevărul, marți, de la ora 13.00

Italianul înjurat în Gruia nu va fi iertat. I se pregătește o pedeapsă dublă după scandal

Publicat:

Antrenorul italian Cristiano Bergodi (61 de ani) a fost arătat cu degetul în derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj (terminat cu scorul de 3-2 în favoarea deținătoarei Cupei României), care s-a lăsat scandal imens la finalul partidei. Italianul a fost agresitv la adresa unui adversar, apoi a vărsat o lacrimă.

Cristiano Bergodi spune că, de felul său, nu este un personaj conflictual FOTO Facebook

Cristiano Bergodi și fotbalistul CFR-ului, Andrei Cordea, au fost în centrul atenției la finalul partidei. Antrenorul italian a intrat pe teren și a sărit la gâtul fotbalistului de la CFR, pe care l-a acuzat că l-a înjurat de familie. Mai exact, de mama lui, care este decedată.

Atac la adresa lui Mureșan

În așteptarea ședinței Comisiei de Disciplină, clubul lui Bergodi a pus paie pe foc. Președintele Radu Constantea a dezvăluit că antrenorul Cristiano Bergodi va fi amendat de către club, în așteptarea unei pedepse de la Comisia de Disciplină a FRF.

O să urmeze ședința Comisiei de Disciplină, dar vom prezenta și noi argumentele noastre. Ne așteptăm la o suspendare, dar sperăm să fie una minimă prevăzută de regulament. În spațiul public au apărut niște informații care nu au nicio legătură cu realitatea. Îmi pare rău că domnul Mureșan a ieșit cu niște declarații care nu sunt reale. Vorbește de minutul 85, care nu există.

Până la faza când Andrei Cordea începe să-i adreseze cuvinte suburbane domnului Bergodi, undeva prin minutul 92:40 - 92:45, nu a făcut nimic. Atunci vedem prima reacție a lui Cristiano Bergodi. După acea fază, la aproximativ 30 de secunde, jucătorul Cordea continuă și mai arată încă o dată semne obsene în direcția antrenorului nostru.

Nu știu ce a văzut domnul Mureșan, că nu există acel minut 85. Nu e adevărat, e vorba despre un minut jumătate cât Cristiano Bergodi a fost agitat. E clar că nu susținem ceea ce s-a întâmplat și i-am transmis domnului Bergodi că va primi o amendă. Trebuie văzut și factorul declanșator.

A înțeles și dânsul imediat, a fost supărat. Trebuie să fie un exemplu. A existat un comportament suburban al jucătorului de la CFR și nu trebuie să existe asta pe terenul de fotbal. E foarte important de precizat că acel minut 85 despre care s-a vorbit în presă nu a existat", a spus Radu Constantea, pentru digisport.ro.

Cordea i-a cerut scuze

La două zile de la scandalul uriaș izbucnit în Gruia, Cristiano Bergodi a dezvăluit că a primit un mesaj de la Andrei Cordea. Fotbalistul de la CFR a ținut să-și ceară scuze pentru ceea ce s-a întâmplat, însă antrenorul italian a preferat să nu-i răspundă.

Totodată, Cristiano Bergodi a dezvăluit că nu l-a lovit cu pumnul pe Andrei Cordea, ci l-a luat de după gât.

Eu pot să-i fiu tată lui Cordea. Eu nu am dat niciun pumn. Doar am întins mâna. Sunt minciuni, sunt exagerări. Dacă cei de la comisii se vor uita, vor vedea. Totul e în dinamică.

Vreau să vă spun un lucru: eu, aseară (n.r. duminică, 8 februarie) am primit un mesaj de la Cordea. Sunt lucruri private, nu vreau să spun mai multe, doar că el regretă unde s-a ajuns cu acest incident.

Mi-a spus că regretă ce s-a întâmplat. Și-a cerut scuze. Băiatul a fost amabil. Nu i-am răspuns încă, dar avem timp să lămurim această problemă", a spus Cristiano Bergodi, pentru Fanatik. Tehnicianul s-a emoționat în direct și a început să lăcrimeze. A dezvăluit că reacția lui a fost determinată de înjurăturile primite. Una îi viza mama decedată.

Bergodi a rămas în istorie cu un gest de onoare, după ce l-a dat afară din vestiar pe patronul Gigi Becali, pe când o antrena pe Steaua (actuala FCSB).

