Cristiano Bergodi a primit o pedeapsă exemplară, după scandalul de la derby-ul Clujului. Nici rivalul său n-a fost cruțat

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal l-a sancționat pe antrenorul formației Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi (61 de ani), cu suspendare de o lună, iar pe jucătorul echipei CFR Cluj, Andrei Cordea (26 de ani) pentru 3 meciuri după incidentele în care au fost implicați la finalul meciului direct din etapa a 26-a a Superligii.

„CFR 1907 Cluj vs. FC Universitatea Cluj - Incidente, eliminări Bergodi Cristiano (antrenor Universitatea Cluj), Cordea Andrei Ioan (jucător CFR 1907 Cluj) - În temeiul art. 63.1.f, raportat la art. 63.2.2 din RD, se sancționează jucătorul Cordea Andrei cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art. 57.1 din RD, se sancționează antrenorul Bergodi Cristiano cu suspendare pentru o lună și penalitate sportivă de 10.000 lei”, se arată în soluția comisiei publicată, miercuri seara, pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

În urma acelei partide, clubul CFR Cluj a primit o penalitate sportivă de 15.000 lei, iar Universitatea Cluj, 10.000 lei.

La finalul partidei dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj din 7 februarie, antrenorul formației oaspete, Cristiano Bergodi a avut un conflict cu jucătorii adverși Andrei Cordea și Karlo Muhar. Vizibil nervos, tehnicianul a încercat să îi lovească pe cei doi, dar fiind ținut de componenții staffului său și de ceilalți jucători nu a reușit decât să îi atingă pe ceafă și față cu mâinile.

Ulterior, Bergodi, care a primit cartonașul roșu din partea arbitrului Rareș Vidican, a explicat că ar fi fost înjurat de Andrei Cordea în timpul meciului.

Echipa de fotbal CFR Cluj a învins formația Universitatea Cluj cu scorul de 3-2, pe 7 februarie, într-o partidă contând pentru etapa a 26-a a Superligii.