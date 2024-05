Belodedici pierde un contract important, după ce a fost prins băut la volan

Miodrag Belodedici a fost prins băut la volan, la doar câteva ore după ce a jucat în meciul „Generației de Aur” de pe Arena Națională, săptămâna trecută.

Fostul mare internațional a povestit chiar el că a comis-o imediat după meciul de retragere al Generației de Aur, după a stat la petrecerea alături de colegii din naționala României, iar apoi a plecat băut cu mașina. A fost prins de Poliție, amendat și a rămas fără permis de conducere timp de 90 de zile.

Ținut două ore la Poliție

„Poliția m-a oprit în momentul în care am plecat de la petrecere, în jurul orei trei dimineața. Așteptau la pândă. Au plecat în urmărirea mea cu girofarul, ei fiind la 100 metri în spatele meu. Vă dați seama cât de beat eram? Am băut două șprițuri. La etilotest, valoarea a fost de 0,08. Am fost sancționat contravențional, iar la Poliție am stat două ore. Eu le-am spus că nu sunt în stare de ebrietate”, a declarat Miodrag Belodedici, citat de libertatea.ro.

Acum, Belo trage ponoasele. Din informațiile ProSport, Timișoreana, unul dintre sponsorii federației de fotbal, a luat o decizie radicală și a decis să rupă contractul cu unul dintre cei mai valoroși fundași din istoria naționalei României. „Belodedici era prezent la toate acțiunile, la toate petrecerile, dar acum s-a primit un mesaj important, acela de a se retrage toate materialele cu imaginea fostului mare jucător”, susțin sursele ProSport.