Solicitare către Trump să salveze democraţia din R. Moldova. Apelul unui partid apropiat de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc

Un partid apropiat lui Plahotniuc îi cere lui Trump să salveze democraţia din Moldova şi să asigure alegeri „libere” la toamnă. Campania electorală a demarat oficial vineri.

Potrivit unui comunicat emis de PDMM, citat de NewsMaker, Foca se plânge lui Trump de încălcarea drepturilor fundamentale în Moldova. Formaţiunea politică afirmă că instituţiile statului ar fi „folosite în scopuri politice”, iar fondatorul partidului, fostul ministru al justiţiei, Vladimir Cebotari, împreună cu familia sa ar fi „persecutaţi”, scrie News.

„Vocea Americii poate face diferenţa în apărarea democraţiei şi a drepturilor omului în Republica Moldova. Ne dorim ca cetăţenii să îşi poată alege reprezentanţii fără frică, fără intimidări şi fără ingerinţe abuzive”, a declarat Boris Foca, preşedintele PDMM.

Partidul Democrat Modern din Moldova, desprins din fostul Partid Democrat din Moldova (PDM) condus cândva de Vladimir Plahotniuc, şi-a anunţat oficial intenţia de a candida la alegerile parlamentare la 12 august. S-a întâmplat la mai puţin de o lună după ce ex-liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, care este cercetat penal în Republica Moldova şi se află în prezent în arest preventiv în Grecia, i-a îndemnat pe foştii săi colegi să se mobilizeze în contextul scrutinului din toamnă.

Înregistrarea candidaţilor PDMM la alegerile parlamentare încă nu a fost validată, o decizie urmând să fie luată de Comisia Electorală Centrală chiar vineri, ziua când a început oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

NewsMaker aminteşte că Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) a completat recent lista persoanelor şi entităţilor asociate fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, deputatului prorus Alexandr Nesterovschi, precum şi Victoriei Furtună, o politiciană considerată apropiată oligarhului Ilan Şor, refugiat în Rusia.

Astfel, lista persoanelor asociate lui Plahotniuc a fost completată cu numele fostului ministru al justiţiei, fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari. Alături de el, pe listă figurează soţia sa, Maria Cebotari, şi sora sa, care deţine funcţia de director executiv al companiei aeriene Fly One, Mariana Tabuică.

Vladimir Plahotniuc este pe lista persoanelor sancţionate de Statele Unite. Arestat în Grecia luna trecută, Vladimir Plahotniuc, căutat în cazul sustragerii unui miliard de dolari din băncile Republicii Moldova între anii 2013-2015, ar urma să fie extrădat. Potrivit avocatului său, Curtea de Apel din Atena a admis joi cererea de extrădare emisă de autorităţile de la Chişinău, scrie presa moldoveană.

În contextul electoral dificil din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc însuşi a cerut să fie extrădat în Republica Moldova, afirmând că doreşte să-şi reabiliteze numele în ţară.