Avram Iancu și-a jucat cartea până la capăt! Bibliotecarul a traversat înot Canalul Mânecii, în stil bras. Primul român care a reușit

Bibliotecarul Avram Iancu a reușit, luni, să străbată înot Canalul Mânecii în stilul bras (procedeu de înot în care brațele și picioarele lucrează simultan pentru a împinge corpul înainte).

La scurt timp după încheierea provocării, Avram Iancu a vorbit despre efortul uriaș pe care l-a depus și despre momentele extrem de dificile prin care a trecut. Sportivul a mărturisit că această traversare a fost una dintre cele mai grele încercări din cariera sa și că a avut parte de dureri fizice și momente de epuizare psihică.

„Am reușit! Și deși am reușit, forța mea nu este un merit al meu, ci este un dar al lui Dumnezeu, pentru care Îi mulțumesc! A fost, de departe, cel mai greu și mai dificil înot din întreaga mea carieră. Pur și simplu sunt prăbușit (de oboseală, n.r.). (...) A fost un înot de 24 de ore și 46 de minute, absolut extenuant. Am trecut prin absolut toate stările: dureri fizice aproape insuportabile și chinuri psihologice pe care nici nu mai vreau să le povestesc. Este foarte, foarte dificil acest stil bras!”, a declarat Avram Iancu, conform agerpres.ro.

Al 10-lea bărbat care a reușit performanța

Polisportivul din Petroșani a subliniat că prin traversarea Canalului Mânecii în stilul bras își poate trece în palmares mai multe performanțe: de la aceea de a fi primul român care reușește acest lucru, până la faptul că se numără între primii zece bărbați, din lume, care au terminat victorioși această provocare.

„Este o perfomanță istorică - spun lucrul acesta fără să greșesc, este extrem de rară. În urma acestei performanțe am devenit primul român care a traversat înot Canalul Mânecii în stilul bras, o premieră națională absolută. Apoi, vorbim de o perfomanță mondială deosebită pentru am devenit al zecelea bărbat - top zece nivel mondial, care traversează înot Canalul Mânecii în stilul bras, și sunt foarte mândru de acest lucru, punând capăt unei 'secete' în acest domeniu, pentru că acum exact 11 ani, pe 17 august, un bărbat reușea să mai facă această performanță. Deci, iată o 'secetă' de 11 ani, întreruptă de un român, care prinde un loc în topul 10 mondial. Și sunt chiar încântat că am acces într-un asemenea prestigios top!”, a completat Iancu.

„Hat-trick” special

Înotătorul din Petroșani a punctat faptul că a reușit „un hat-trick” special în Canalul Mânecii, după traversările reușite în anii 2016 și 2024, în stilul crawl, și în 2026 în situl bras. Avram Iancu a reușit, luni, să traverseze înot, în stilul bras, Canalul Mânecii, el devenind astfel primul român care își trece în palmares o asemenea performanță și cel de-al 13-lea înotător din lume înscris pe lista sportivilor, zece bărbați și trei femei, care au încheiat, cu succes, o astfel de provocare.

„Deocamdată mă rezum la aceste cuvinte, urmând ca ulterior să revin cu detalii, dar nu înainte de a vă reaminti dimensiunile acestei performanțe istorice:1. Primul român ever care a traversat înot Canalul Mânecii în stilul bras, constituind o premieră națională absolută.2. Am intrat într-un select top 10 mondial, devenind al zecelea bărbat din istorie care traversează înot Canalul Mânecii în acest fel, punând capăt unei „secete” de 11 ani în ceea ce privește această performanță.3. Hat-trick în Canalul Mânecii: 2016– crawl, 2024– crawl, 2026– bras!

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Nenumărate mulțumiri pentru nenumăratele voastre mesaje de încurajare și susținere. Mulțumiri speciale echipei mele de suport, în frunte cu Radu Ileana, Beniamin Coțan, Claudiu Lupaș și Andrada Iancu. Mulțumiri echipei de piloți, condusă de Lance Oram, dar și celor doi observatori oficiali, care au dat dovadă de vigilență!”, a scris Avram Iancu, pe pagina sa de Facebook.

Un omagiu dedicat împlinirii vârstei de 50 de ani

Avram Iancu și-a început duminică aventura din apele aflate în apropierea orașului Dover, în Marea Britanie. Echipa sa de suport a anunțat că traversarea Canalului Mânecii s-a încheiat după 24 de ore și 46 de minute, timpul oficial urmând să fie validat de către cei doi observatori ai cursei. Pentru această încercare, Channel Swimming & Pilots Federation a trimis doi observatori oficiali, în locul unuia, așa cum se întâmplă în cazul traversărilor obișnuite. Aceștia au avut misiunea de a supraveghea cursa și de a confirma că toate regulile sunt respectate.

Avram Iancu a ales să facă traversarea fără costum de neopren, ceea ce face provocarea și mai dificilă. Prin acest înot, care s-a derulat fără costum de neopren, bibliotecarul și-a propus să marcheze și împlinirea vârstei de 50 de ani. El are la activ mai multe performanțe la înotul în ape deschise, sportivul reușind să traverseze Canalul Mânecii, în stilul crawl, fără costum de neopren, în august 2016 și iulie 2024.În palmaresul sportivului se înscrie, în 2017, parcurgerea înot a cursului Dunării, pe o distanță de 2.860 de kilometri, de la izvoare la vărsarea în Marea Neagră. În iulie 2022, Iancu a devenit primul român care a reușit să traverseze înot Canalul Bristol, din Marea Britanie, în anul 2023 a străbătut înot fluviul Rin, iar în august 2025, Canalul Main, din Germania, între fluviile Rin și Dunăre.

„Un titan de voință și disciplină!”

Performanța lui Avram Iancu a stârnit numeroase reacții pe Facebook, unde oamenii au apreciat în special ambiția, rezistența și determinarea de care a dat dovadă pe parcursul provocării. Mulți dintre cei care au urmărit traversarea au transmis mesaje de admirație și felicitări, subliniind efortul uriaș, atât fizic, cât și mental.

„Nemaipomenită voință, putere și rezistență! Sunteți un model de sportiv și de om! Felicitări și mulțumiri celor care v-au fost aproape în această nouă victorie!”;

„Avram, ești un titan de voință și disciplină! Respect!”;