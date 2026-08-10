Stelistul Vlad Mihalache s-a calificat în semifinalele CE de înot de la Paris

La Paris este în desfășurare Campionatul European de nataţie, competiție la care România participă cu 11 sportivi. La 50 m fluture, Vlad Mihalache (18 ani) a stabilit un record naţional şi s-a calificat în semifinale.

În această dimineață, în seriile probei de 50 m fluture, stelistul a încheiat în 23,23 secunde, ceea ce reprezintă un nou record național la categoria +19 ani!

Înotătorul pregătit de antrenorul Mircea Purcaru a obținut și calificarea în semifinalele programate diseară, de la orele 19.30.

Alte rezultate ale sportivilor români în sesiunea de dimineaţă:

400 m mixt

Matei Cristian State – 4:23,44 (s-a oprit în serii);

50 m fluture

Denis Popescu – 23,44 (s-a oprit în serii);

100 m bras

Darius Coman – 1:01,36 (s-a oprit în serii).

România participă cu 11 sportivi la Campionatul European de înot pentru seniori de la Paris (10-16 august): David Popovici (100 m și 200 m liber), Eric Andrieș (100 m, 200 m și 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m și 400 m mixt), Darius Coman (100 m și 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m și 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m și 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m și 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m și 100 m fluture), Denis Popescu (50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture), Andrei Proca (800 m și 1.500 m liber), Matei Cristian State (200 m bras, 200 m și 400 m mixt).

Antrenori sunt Adrian Rădulescu, Bogdan Stroe, Iulia Becheru, Viorel Ciobanu, Mircea Purcaru, Gabriel Cojocaru.

Campionatul European de înot este transmis zilnic, în direct, de TVR Sport și TVR 1, de la 10.30 și 19.30.