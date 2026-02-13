România și-a aflat calendarul din Liga Națiunilor. Când și împotriva cui joacă

România și-a aflat calendarul din Liga Națiunilor. Când și împotriva cui joacă0
Naționala României și-a aflat adversarele pentru următoarea ediție a Ligii Națiunilor, în urma tragerii la sorți care a avut loc la Bruxelles, la Palais 3 Expo Hall. „Tricolorii” vor înfrunta Suedia, Polonia și Bosnia-Herțegovina, iar la o zi după ceremonie a fost anunțat și calendarul partidelor.
România va începe competiția în deplasare, pe 25 septembrie, împotriva Suediei. Ultimul meci din grupă va avea loc tot în afara țării, pe 17 noiembrie, contra Bosniei-Herțegovina.
Noua ediție vine și cu o schimbare de format: în loc de trei perioade rezervate meciurilor internaționale în toamnă, vor exista doar două. Primele patru etape se vor disputa între 24 septembrie și 6 octombrie, iar ultimele două confruntări sunt programate în luna noiembrie.
Programul Grupei B4:
- Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
- Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
- Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
- Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
- Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
- Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
România se va întâlni din nou cu Bosnia-Herțegovina, după confruntările recente din preliminariile Cupei Mondiale. La acel moment, tricolorii au pierdut ambele meciuri: 0-1 pe Arena Națională și 1-3 în deplasare, la Zenica.
Componența grupelor din Liga Națiunilor:
Liga A:
Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia
Grupa A2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia
Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor;
Liga B:
Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord
Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord
Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo
Grupa B4: Polonia, Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA, Suedia
Liga C:
Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino
Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Gibraltar/Letonia
Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova
Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta
Liga D:
Grupa D1: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Andorra
Grupa D2: Lituania, Azerbaijan, Liechtenstein.