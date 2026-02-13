România și-a aflat calendarul din Liga Națiunilor. Când și împotriva cui joacă

Naționala României și-a aflat adversarele pentru următoarea ediție a Ligii Națiunilor, în urma tragerii la sorți care a avut loc la Bruxelles, la Palais 3 Expo Hall. „Tricolorii” vor înfrunta Suedia, Polonia și Bosnia-Herțegovina, iar la o zi după ceremonie a fost anunțat și calendarul partidelor.

România va începe competiția în deplasare, pe 25 septembrie, împotriva Suediei. Ultimul meci din grupă va avea loc tot în afara țării, pe 17 noiembrie, contra Bosniei-Herțegovina.

Noua ediție vine și cu o schimbare de format: în loc de trei perioade rezervate meciurilor internaționale în toamnă, vor exista doar două. Primele patru etape se vor disputa între 24 septembrie și 6 octombrie, iar ultimele două confruntări sunt programate în luna noiembrie.

Programul Grupei B4:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia

Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina

Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia

România se va întâlni din nou cu Bosnia-Herțegovina, după confruntările recente din preliminariile Cupei Mondiale. La acel moment, tricolorii au pierdut ambele meciuri: 0-1 pe Arena Națională și 1-3 în deplasare, la Zenica.

Componența grupelor din Liga Națiunilor:

Liga A:

Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia

Grupa A2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia

Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor;

Liga B:

Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord

Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord

Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo

Grupa B4: Polonia, Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA, Suedia

Liga C:

Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino

Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Gibraltar/Letonia

Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova

Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta

Liga D:

Grupa D1: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Andorra

Grupa D2: Lituania, Azerbaijan, Liechtenstein.