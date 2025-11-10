EXCLUSIV/ Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin intermediul unui angajat pe meciurile echipei lor

Posibil caz de corupție în fotbalul românesc, unde un angajat al unei formații din Superliga de fotbal este bănuit că ar fi lucrat ca intermediar pentru fotbaliști. Misiunea lui ar fi fost să parieze pe meciuri ale echipei la care activa (între timp, ar fi fost dat afară).

Respectivul angajat (al cărui nume redacția îl știe, dar încă nu îl face public, până când nu sosesc confirmări), ar fi pariat sume de peste 10.000 de euro la mai mult case online pe un singur eveniment. Avea, se pare, conturi la cinci-șase operatori online.

Departamentul de Risc de la fiecare casă intră în alertă în momentul în care se fac pariuri de peste 10.000 de euro. Dintre cele cinci case de pariuri, butonul roșu s-a aprins la Casa Pariurilor și la Fortuna, parteneri ai FRF și care ar fi raportat cazul mai departe, la Departamentul de Integritate de la Casa Fotbalului.

După verificări, Casa Pariuri și Fortuna, parte din grupul FEG, au aflat că respectivul este implicat în fotbal și i-au blocat contul. Totodată, nu i-au reținut suma pariată, ci i-au returnat-o cu cota 1. Adică, i-au dat banii investiți, fără niciun câștig.

Nu se cunoaște dacă operatorii la care respectivul avea cont i-au plătit și câștigul, fără să pună întrebări suplimentare. „Săgeata” pariase pe un meci de cotă 2, pe total goluri marcate. La 100 de lei pariați, câștigul net este de 100 de lei.

Prosport scrie că echipa vizată este Metaloglobus, ultima clasată din Superligă, iar informațiile aflate în posesia redacției noastre confirmă versiunea. Iar meciul vizat este cel dintre Oțelul Galați și Metaloglobus.

„Un grup de 4-5 fotbaliști de la Metaloglobus pariază împotriva echipei pe contul unui om din staff”, scrie publicația amintită.

Un angajat de la un club de fotbal nu are voie prin regulament să parieze pe partide ale formației sale.

Metaloglobus are 7 puncte în 16 runde de campionat. A obținut o singură victorie, 2-1 cu campioana FCSB. Meciul a avut, la casa Betano, sponsor al FCSB-ului, cota 110 pentru combinația 2/1, iar Fortuna și Unibet - cota 100.