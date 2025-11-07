Victorie cu scandal la Viena: Rădoi eliminat după doar 19 minute. Oltenii s-au impus într-un meci ce a înregistrat 10 cartonașe galbene

Meciul dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova (0-1), disputat pe 6 noiembrie, nu a durat prea mult pentru Mirel Rădoi. Tehnicianul oltenilor a fost trimis la vestiare încă din minutul 19, după două cartonașe galbene primite la interval scurt.

Primul avertisment a venit în minutul 12, când Mirel Rădoi a reacționat vehement la o fază controversată și a cerut explicații arbitrului de rezervă, vizibil nemulțumit de decizie.

Situația s-a agravat câteva minute mai târziu, în urma unui duel între Anzor și Gulliksen. Fotbalistul austriecilor a căzut ușor, iar antrenorul Craiovei i-a făcut semn să se ridice, acuzându-l că a simulat.

„Cine joacă trebuie să o facă pentru binele echipei!”

Dialogul aprins dintre cei doi nu a scăpat neobservat, iar arbitrul sloven Martin Matosa a considerat gestul lui Mirel Rădoi drept o abatere disciplinară și i-a arătat al doilea galben, urmat de eliminare.

„Greu, dar în același timp lucrurile se văd mult mai ușor de sus decât la nivelul băncii. În mare, cred că ne-a ieșit. Suntem bucuroși de victorie, de puncte, dar cred că puteam să mai marcăm, ceea ce ne-ar fi urcat câteva poziții.

Toate felicitările trebuie să meargă către jucători! Deja s-au obișnuit fără mine pe bancă, trebuie să mă obișnuiesc și eu fără ei. Încercăm să luăm deciziile bune pentru echipă, în primul rând, chiar dacă unii jucători sunt supărați că nu joacă din start.

Până la urmă, cred că înțeleg, ușor-ușor, mesajul: cine joacă trebuie să o facă pentru binele echipei! Suntem obligați, cumva, toți cei care suntem aici, să încercăm, nu individual, ci la nivel colectiv, să scoatem cât mai multe puncte. În continuare se va folosi această rotație până la finalul campionatului. Trebuie să avem grijă de toți jucătorii, să fie sănătoși.

„Suntem o echipă în formare!”

Poate părem, din exterior, inspirați, dar ce am făcut în seara asta am făcut și în alte meciuri în care nu am reușit. De multe ori, și ei poate au o zi mai grea. Poate eu, în deciziile pe care le iau, par înainte de meci că sunt potrivite, dar se dovedește că nu e așa.

Suntem o echipă în formare. Cu 14 jucători noi, chiar dacă în seara asta am câștigat și am arătat destul de bine, nu putem spune «gata!».

Romanchuk este un fundaș cu apetit ofensiv, a fost una dintre calitățile pe care le-am văzut. În sistemul acesta avem nevoie de un jucător care să facă progresie cu mingea. Am arătat bine în ultima perioadă și va trebui să continuăm așa. Nu va fi același prim 11 la fiecare meci, vom vedea de fiecare dată cine are prospețimea necesară!”, a declarat Mirel Rădoi, la Prima Sport.

10 cartonașe galbene în Universitatea Craiova - Rapid Viena

Arbitrul central, Martin Matosa, a fost extrem de „darnic” în partida dintre olteni și austrieci.

Trei jucători din Bănie (Rus, Teles, Mora) au reușit să își treacă în cont cartonașe galbene în cadrul duelului cu Rapid Viena, în frunte cu Mirel Rădoi, eliminat fiind în cele din urmă pentru dublu cartonaș.

De asemenea, și rivala oltenilor s-a ales cu cinci cartonașe galbene (Wurmbrand, Seidi, Kara, Gulliksen, Ahoussou).