Armand Duplantis se iubește cu modelul Desiré Inglaterrar. La început, fata i-a dat cu flit

Atletul suedez Armand Duplantis (25 de ani) are mai multe motive de bucurie. Recent, a doborât propriul record mondial la săritura cu prăjina, ducându-l la 6,29 metri, iar în viața personală îi merge de minune. Sportivul are o relație cu Desiré Inglaterrar (23 de ani), viitoarea sa soție, care a urmărit ultima performanță a iubitului din tribune, la concursul de la Budapesta.

Suedeza Desiré Inglaterrar este un model în vârstă de 23 de ani. Nu ratează niciodată ocazia de a marca isprăvile iubitului său, Armand, pe Instagram, unde este urmărită de aproape 750.000 de conturi.

Fata l-a însoțit și anul trecut, când Duplantis a stabilit un record mondial la săritura cu prăjina la 6,25 metri, cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Paris. „Prietenul meu tocmai a doborât recordul mondial la Jocurile Olimpice”, a scris ea.

A făcut-o din nou după noul record de la Budapesta, printr-o scurtă postare pe Instagram care arăta momentul recordului și reacția ei în timp real. Clipul a strâns peste 174.000 de aprecieri și peste 400 de comentarii în doar câteva ore.

Cei doi formează un cuplu stabil de peste patru ani. S-au întâlnit prima dată în 2020, la Stockholm, în timpul sărbătorii tradiționale de vară din Suedia, dar nu a fost dragoste la prima vedere.

Se cunosc de cinci ani

Deși Desiré Inglaterrar nu a fost inițial foarte interesată de o relație, Duplantis nu s-a descurajat și a contactat-o pe rețelele de socializare până când ea a acceptat în cele din urmă invitația lui de a ieși cu el. „Probabil că nu a crezut că am intenții bune la început. Trebuia să o dovedesc”, a dezvăluit apoi Armand pentru ziarul suedez Sportbladet.

După o scurtă perioadă în care au fost împreună departe de rețelele de socializare și de lumina reflectoarelor, cuplul și-a făcut oficial debutul public în 2021, în timpul unei călătorii la Istanbul.

Din acel moment, Armand Duplantis și Desiré Inglaterrar au devenit inseparabili, iar câțiva ani mai târziu, a sosit mult-așteptata cerere în căsătorie.

Momentul romantic a avut loc în octombrie anul trecut, în timpul unei ședințe foto pentru Vogue Scandinavia, pe nisipurile albe din Hamptons, chiar lângă New York.

Cererea romantică în căsătorie

Tânărul atlet a îngenuncheat pe nisip și și-a cerut iubita de soție. „Pot spune sincer că este cel mai nervos lucru pe care l-am făcut vreodată. Mă gândeam să spun niște lucruri, dar mi-am pierdut cuvintele. Am înlemnit complet”, a declarat sportivul de 25 de ani pentru revistă, după cerere.

La câteva luni după acel moment romantic și după ce Duplantis a doborât recordul, data nunții nu a fost încă stabilită.