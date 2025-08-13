Suedezul Armand Duplantis a bătut din nou recordul mondial la săritura cu prăjina. Ultima minune, reușită la Budapesta

La 25 de ani, atletul suedez Armand Duplantis nu are rival în proba de săritură cu prăjina. Ultima performanță a avut loc la Budapesta, în timpul etapei de aur a Turului Continental: este al 13-lea său record mondial consecutiv.

Încă o performanță pentru suedezul Armand Duplantis. S-a întâmplat ieri, la Budapesta, Ungaria, în timpul etapei de aur a Turului Continental.

Regele săriturii cu prăjina a stabilit un nou record mondial, de 6,29 m, îmbunătățind cu un centimetru propriul record, stabilit la Stockholm, pe 15 iunie.

Săritura de record i-a reușit de la prima încercare. Anterior, sărise 6,11 m. Cu acești 6,29 m, Duplantis a îmbunătățit recordul mondial pentru a 13-a oară, prima dată fiind pe 8 februarie 2020 la Toruń, Polonia, când a sărit 6,17 m.