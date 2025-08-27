search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Motivul pentru care Naomi Osaka șochează cu ținutele sale. A făcut furori la US Open: „Efectul a fost cel dorit”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

După o victorie în minimum de seturi, Naomi Osaka a reușit să se califice în turul 2 al ultimului turneu de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o pe Greet Minnen. Jocul său a fost unul echilibrat, dar ceea ce a atras atenția cel mai mult în circuit a fost ținuta japonezei.

Naomi Osaka a trecut în turul doi la US Open
Naomi Osaka a trecut în turul doi la US Open

Se pare că actuala ediție a US Open nu este doar despre performanță, ci și despre stil. După ce Carlos Alcaraz a șocat cu noua sa pariție la debutul în cadrul competiției, afișându-se aproape chel pe teren, astăzi, Naomi Osaka a avut o apariție extravagantă și a strălucit, la propriu.

Japoneza, cunoscută pentru ținutele sportive ieșite din comun afișate în cadrul evenimentelor de mare anvergură, a pătruns pe Louis Armstrong purtând o rochie roșie, cu imprimeu floral și plină de ștrasuri. Pe lângă cristalele de pe ținută, Naomi a optat să poarte trandafiri cu pietre sclipitoare și în păr, dar și pe căștile la care asculta muzică. Fotografiile cu ținuta japonezei au devenit virale pe rețelele de socializare.

„M-am gândit că ar fi distractiv. Efectul a fost cel dorit!”

La finalul partidei cu Minnen, pe care japoneza a câștigat-o cu scorul de 6-3, 6-4, Osaka a oferit câteva detalii despre alegerea ținutei sale, cristalele fiind extrem de dificil de aplicat pe un echipament sportiv.

Am creat această ținută acum ceva timp. Probabil voi posta un videoclip despre ea mai târziu. A fost foarte elaborată, cristalele sunt foarte greu de integrat într-o ținută sport. M-am gândit că ar fi foarte distractiv să mă inspir din luminile New York-ului.

Mă bucur că prima mea reprezentație a fost în sesiunea de seară, pentru că această ținută a fost foarte distractiv de purtat și efectul a fost cel dorit.

Părul meu a fost puțin haotic, acum aproximativ o săptămână mi-a venit ideea să creez o coadă mare cu trandafiri. Nu știam dacă va fi posibil. Rezultatul este mult mai bun decât mi-aș fi putut imagina!”, a spus Naomi Osaka, la conferința de presă de după meci.

„Aș fi putut avea o atitudine mai bună!”

Naomi Osaka nu a fost mulțumită de atitudinea pe care a abordat- în duelul direct cu Greet Minnen. Crispată, japoneza consideră că presiunea debutului poate justifica lipsa de calitate afișată în unele momente ale duelului.

Cel mai rău lucru, sincer, este că aș fi putut avea o atitudine mai bună, am fost foarte stresată. A fost prima rundă, iar acest turneu înseamnă mult pentru mine. Îmi doream foarte mult să câștig, dar aș fi vrut să mă fi gândit mai mult la proces decât la rezultat. Dar mă bucur că am reușit să trec mai departe!”, a mai spus japoneza.

„Nu vă voi spune secretele mele!”

Osaka a trecut printr-un moment tensionat la 3-3 în setul secund, cedându-și serviciul, dar și-a recăpătat rapid calmul și a încheiat meciul în minimum de seturi. Japoneza traversează o perioadă foarte bună, ceea ce se vede și în parcursul său până în finala de la Montreal, progres datorat și colaborării cu Tomasz Wiktorowski, fost antrenor al Igăi Swiatek.

Trebuie doar să continui să cred în mine. E foarte dificil când știi că servești bine și dintr-o dată ți se face break, dar Tomasz și cu mine am lucrat mult atât la nivel tehnic, cât și mental, așa că mă simt mai încrezătoare.

Fac ceva puțin diferit față de ce făceam înainte, dar nu vă voi spune secretele mele. Ce pot să vă spun e că mă simt mult mai confortabil pe teren, așa că sper să nu afle nimeni!”, a mai recunoscut Naomi.

În turul secund de la US Open, Naomi Osaka va da piept cu Hailey Baptiste, locul 47 WTA, care a dispus cu 7-5, 6-3 de Katerina Siniakova.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
digi24.ro
image
Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor
stirileprotv.ro
image
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul unei proceduri de testare și omologare a unui tren
gandul.ro
image
Creștere alarmantă a numărului de persoane infectate cu Covid în ultima săptămână
mediafax.ro
image
Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de euro pe loc! E peste Louis Munteanu, peste toţi”
fanatik.ro
image
(Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică
libertatea.ro
image
Ce cred românii despre Mișcarea Legionară și mareșalul Ion Antonescu. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie
digi24.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Accident înfiorător în Germania, cu 4 români morți. Scena a fost atât de brutală încât salvatorii au nevoie de psiholog
antena3.ro
image
Emil Constantinescu, exclusiv Observator: Este revoltat de propunerea ca Institutul Levantului să fie închis
observatornews.ro
image
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul. Cum te ferești
playtech.ro
image
Cum a ajuns în faliment afacerea senatorului exclus de Diana Șoșoacă, pe care aceasta l-a numit „scursură trădătoare”. Dorin Petrea a împrumutat firma cu sume uriașe
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
A murit Dorel Crăciun, fostul primar al comunei Sânmartin, din Bihor! Acesta a fost răpus de o boală nemiloasă
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
ULTIMA ORĂ! Crimă la metrou! O tânără de 23 de ani a fost înjunghiată din senin și a murit pe loc: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
romaniatv.net
image
Bulgaria ia fața României! Gigantul european Rheinmetall va produce proiectile și praf de pușcă de 1 miliard de euro în țara vecină
mediaflux.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?
click.ro
image
Alimentele populare care favorizează hipertensiunea și diabetul de tip 2. Dr. Irinel Popescu avertizează: „Riscul crește exponențial”
click.ro
image
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet a crescut. Cea mai recentă imagine o arată drept o domnișoară suplă, cu părul lung și roșcat

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer