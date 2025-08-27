Motivul pentru care Naomi Osaka șochează cu ținutele sale. A făcut furori la US Open: „Efectul a fost cel dorit”

După o victorie în minimum de seturi, Naomi Osaka a reușit să se califice în turul 2 al ultimului turneu de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o pe Greet Minnen. Jocul său a fost unul echilibrat, dar ceea ce a atras atenția cel mai mult în circuit a fost ținuta japonezei.

Se pare că actuala ediție a US Open nu este doar despre performanță, ci și despre stil. După ce Carlos Alcaraz a șocat cu noua sa pariție la debutul în cadrul competiției, afișându-se aproape chel pe teren, astăzi, Naomi Osaka a avut o apariție extravagantă și a strălucit, la propriu.

Japoneza, cunoscută pentru ținutele sportive ieșite din comun afișate în cadrul evenimentelor de mare anvergură, a pătruns pe Louis Armstrong purtând o rochie roșie, cu imprimeu floral și plină de ștrasuri. Pe lângă cristalele de pe ținută, Naomi a optat să poarte trandafiri cu pietre sclipitoare și în păr, dar și pe căștile la care asculta muzică. Fotografiile cu ținuta japonezei au devenit virale pe rețelele de socializare.

„M-am gândit că ar fi distractiv. Efectul a fost cel dorit!”

La finalul partidei cu Minnen, pe care japoneza a câștigat-o cu scorul de 6-3, 6-4, Osaka a oferit câteva detalii despre alegerea ținutei sale, cristalele fiind extrem de dificil de aplicat pe un echipament sportiv.

„Am creat această ținută acum ceva timp. Probabil voi posta un videoclip despre ea mai târziu. A fost foarte elaborată, cristalele sunt foarte greu de integrat într-o ținută sport. M-am gândit că ar fi foarte distractiv să mă inspir din luminile New York-ului.

Mă bucur că prima mea reprezentație a fost în sesiunea de seară, pentru că această ținută a fost foarte distractiv de purtat și efectul a fost cel dorit.

Părul meu a fost puțin haotic, acum aproximativ o săptămână mi-a venit ideea să creez o coadă mare cu trandafiri. Nu știam dacă va fi posibil. Rezultatul este mult mai bun decât mi-aș fi putut imagina!”, a spus Naomi Osaka, la conferința de presă de după meci.

„Aș fi putut avea o atitudine mai bună!”

Naomi Osaka nu a fost mulțumită de atitudinea pe care a abordat- în duelul direct cu Greet Minnen. Crispată, japoneza consideră că presiunea debutului poate justifica lipsa de calitate afișată în unele momente ale duelului.

„Cel mai rău lucru, sincer, este că aș fi putut avea o atitudine mai bună, am fost foarte stresată. A fost prima rundă, iar acest turneu înseamnă mult pentru mine. Îmi doream foarte mult să câștig, dar aș fi vrut să mă fi gândit mai mult la proces decât la rezultat. Dar mă bucur că am reușit să trec mai departe!”, a mai spus japoneza.

„Nu vă voi spune secretele mele!”

Osaka a trecut printr-un moment tensionat la 3-3 în setul secund, cedându-și serviciul, dar și-a recăpătat rapid calmul și a încheiat meciul în minimum de seturi. Japoneza traversează o perioadă foarte bună, ceea ce se vede și în parcursul său până în finala de la Montreal, progres datorat și colaborării cu Tomasz Wiktorowski, fost antrenor al Igăi Swiatek.

„Trebuie doar să continui să cred în mine. E foarte dificil când știi că servești bine și dintr-o dată ți se face break, dar Tomasz și cu mine am lucrat mult atât la nivel tehnic, cât și mental, așa că mă simt mai încrezătoare.

Fac ceva puțin diferit față de ce făceam înainte, dar nu vă voi spune secretele mele. Ce pot să vă spun e că mă simt mult mai confortabil pe teren, așa că sper să nu afle nimeni!”, a mai recunoscut Naomi.

În turul secund de la US Open, Naomi Osaka va da piept cu Hailey Baptiste, locul 47 WTA, care a dispus cu 7-5, 6-3 de Katerina Siniakova.