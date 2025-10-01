search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
Coșmarul unei adolescente violate de la 13 ani de tatăl vitreg. Ce s-a întâmplat când și-a făcut iubit

0
0
Publicat:

O situație cutremurătoare a ieșit la iveală în București! După cinci ani de abuz, o adolescentă a mers în fața polițiștilor să le povestească ororile prin care a trecut: tatăl vitreg a violat-o încă de pe când ea avea doar 13 ani. Când fata și-a făcut un iubit, agresorul a trecut la amenințări.

FOTO Arhiva Adevărul
FOTO Arhiva Adevărul

Coșmarul fetei a început în 2019. Bărbatul care o avea în grijă, pe atunci în vârstă de 37 de ani, nu a ținut cont nici de vârsta copilei, nici de faptul că ar fi trebuit să o protejeze. A violat-o în mod repetat de-a lungul anilor. Individul avea o relație cu mama fetei.

"În urma activităților desfășurate a reieșit faptul că, în perioada menționată, bărbatul care o avea în îngrijire pe tânără, care la data săvârșirii faptei, avea între 13 și 18 ani, ar fi întreținut relații intime cu aceasta, în mod repetat. De asemenea, din cercetări a reieșit faptul că la data de 13 septembrie 2025, respectiv 14 septembrie 2025, bărbatul în cauză ar fi agresat fizic și ar fi amenințat tânăra", se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei.

Chiar aceste amenințări sunt cele care au determinat-o pe tânără să treacă peste rușine și să ceară ajutorul autorităților. Fata, în vârstă de 19 ani acum, a început o relație cu un tânăr de o vârstă apropiată și își dorea o viață normală. Numai că asta a stârnit furia agresorului, care a mers la ea acasă, a lovit-o și a amenințat-o. Avea la el și un cuțit, să o sperie. Individul a fost reținut de polițiști.

Ce spun asociațiile care apără drepturile femeilor

Cazul nu este, din păcate, nici pe departe singular. Statisticile sunt înfiorătoare. 

"Violența pe bază de gen este o problemă sistemică puternic prezentă în societatea noastră. În primele 6 luni ale anului 2025 au fost înregistrate 2.089 de infracțiuni de viol asupra unui minor. Ceea ce înseamnă 12 copii pe zi, în medie. Acestea sunt doar cazurile înregistrate oficial, deoarece multe dintre abuzuri nu ajung la autorități din cauza diferenței de putere, fricii, rușinii și stigmei sociale. România are nevoie urgentă de campanii de prevenire și combatere a violenței de gen la nivel național și de servicii pentru supraviețuitoare bugetate corespunzător", atenționează Cristina Praz, de la Centrul FILIA.

violenta femei linie telefonica urgenta

Siguranța copiilor, responsabilitatea societății

119 este numărul la care copiii abuzați fizic, sexual sau psihic pot suna să ceară ajutor. De asemenea, pot discuta cu un adult în care au încredere. 

"Însă și mai importantă este responsabilitatea pe care comunitatea și martorii o au atunci când observă sau chiar și doar suspectează un abuz asupra unui minor. Familia (extinsă sau nu), profesorii, vecinii pot observa semnele unui posibil abuz și pot interveni. Orice adult care bănuiește sau știe de un caz de abuz sexual asupra unui minor are obligația de a semnala către autorități (Poliție și DGASPC)", spune Cristina Praz.

Care sunt semnele care pot da de gândit

Semnele abuzului există întotdeauna, trebuie doar să nu le ignorăm. 

"Printre semnele care ar trebui să tragă un semnal de alarmă se numără schimbările bruște de comportament – persoana minoră devine mai retrasă, mai agresivă sau pare mai distrasă decât de obicei. Pot apărea frici noi, cum ar fi teama de a fi atins, de a rămâne singur sau de a sta în preajma unei anumite persoane. Alte semne pot fi scăderea bruscă a notelor, creșterea absențelor de la școală, tulburările de somn sau alimentație, dureri fără cauză clară (de cap, de burtă) sau semne fizice suspecte (vânătăi, dureri în zonele intime)", subliniază Cristina Praz. 

Tânără la un protest pentru siguranța femeilor FOTO Facebook/ Centrul FILIA
Tânără la un protest pentru siguranța femeilor FOTO Facebook/ Centrul FILIA
