Andrei Rațiu le-a dat de băut fanilor de la Rayo Vallecano

Cu resurse limitate, infrastructură în pragul colapsului, fără bilete online, Rayo Vallecano face minuni. Fie în La Liga, fie în Conference League, unde va juca finala împotriva formației engleze Crystal Palace, după ce a eliminat-o pe Strasbourg în semifinale.

După meciul din etapa a 37-a din La Liga, în care au învins-o pe Villarreal (2-0), românul Andrei Rațiu și colegul său Ivan Cardenas au mers la un kebab, la câțiva metri de stadionul „Vallecas” din Madrid, pentru a cumpăra mâncare pentru coechipieri, relatează ziarul AS.

Odată ajunși acolo, au ajuns să le ofere un rând de bere tuturor fanilor echipei care se aflau în bar.

Văzându-i pe cei doi jucători în apropiere, alți fani Rayo, dintr-o altă cârciumă, au început să cânte „La Vida Pirata”, scandarea emblematică a principalului grup de suporteri ai lui Rayo. Cardenas și Ratiu s-au oprit și i-au cinstit și pe aceștia cu un rând de bere.