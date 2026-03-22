Andrei Rațiu, sclipitor împotriva Barcelonei. A cerut un penalty, arbitrul s-a făcut că nu vede

FC Barcelona a obținut a 15-a victorie consecutivă pe teren propriu și a cincea la rând în LaLiga, după succesul la limită, 1-0, cu Rayo Vallecano. Andrei Rațiu a unul dintre cei mai activi oameni ai oaspeților, într-un meci în care formația sa a avut numeroase ocazii, iar arbitrul a refuzat să acorde o lovitură de pedeapsă la un fault clar asupra românului.

Dupî un început de partidă în care contraatacurile madrilenilor s-au lovitn de ”zidul” Joan Garcia, Barcelona a deschis scorul după un corner executat de Joao Cancelo și fructificat de Ronald Araujo, cu o lovitură de cap plasată. O fază controversată s-a petrecut în minutul 36, când Andrei Rațiu a căzut în careul catalan, după un duel cu Fermin Lopez. Fundașul român a scăpat mingea de sub control, iar în momentul în care a încercat să o recupereze a fost lovit de mijlocașul Barcelonei Arbitrul partidei, Adrian Cordero Vega, a lăsat jocul să continue, decizia sa a fost confirmată de VAR, spre nemulțumirea vehementă a jucătorilor lui Inigo Perez.

Presa spaniolă a comentat pe larg momentul. Fostul arbitru FIFA Iturralde Gonzalez a comentat pentru publicația AS că trebuia acordat penalty: ”Este o lovitură de pedeapsă clară, mult mai clară decât cea a lui Lamine. Este o lovitură de pedeapsă clară”. Publicația Marca a fost mai puțin vehementă: ”Există un contact, dar pare unul destul de ușor”, în timp ce Mundo Deportivo a scris că ”Rațiu cade în careu, după un contact cu Fermin. La fel ca în cazul lui Lamine, a existat contact”.

Rayo a evoluat dezinvolt și după pauză, cu portarul liderului din Spania intervenind salvator în trei rânduri. Cum-necum, Barcelona a gestionat finalul partidei și a câștigat cele trei puncte. În schimb, Vallecano își prelungește seria modestă din deplasare, unde are trei remize și șase înfrângeri.

Andrei Rațiu, care va pleca spre România pentru a se alătura lotului naționalei în vederea meciului cu Turcia, a fost integralist și a primit nota 7,3 din partea Flashscore, a treia cea mai mare a echipei sale, fiind depășit doar de portarul Batalla (7,4) și de fundașul stânga Chavarria (7,5). De partea cealaltă, cel mai bun a fost goal-keepe-ul Garcia, notat cu 8,9 de publicația citată.