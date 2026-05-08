Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Andrei Rațiu se auto-invită la Barcelona. Ce a făcut românul pentru a le atrage atenția catalanilor, după ce a calificat-o pe Rayo în finala Conference

Rayo Vallecano s-a calificat în finala Conference League, după o victorie clară în fața celor de la Strasbourg. În ultimul act, spaniolii se vor lupta cu Crystal Palace, care s-a impus în dubla cu Șahtior, fără emoții.

Andrei Rațiu s-a distrat pe cinste după succesul lui Rayo Foto/Captură TikTok

Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu titular pe tot parcursul meciului, a obținut calificarea într-un mod inedit: nu s-a apărat, ci a atacat încă din primele minute și a controlat mare parte din joc în prima repriză. Golul a venit în minutul 42, când Alemao a profitat de o greșeală a portarului lui Strasbourg și a trimis mingea în poartă.

După pauză, Rayo a continuat să joace ofensiv, însă finalul a fost plin de emoții. În minutul 90+2, francezii au primit penalty după un henț făcut de Oscar Valentin. Dacă marcau, puteau reveni în lupta pentru calificare, dar Enciso a ratat de la 11 metri, după intervenția excelentă a portarului Batalla.

Semnale subtile către Barcelona

Andrei Rațiu a avut o prestație solidă și a contribuit la succesul echipei. După fluierul final, românul a fost printre cei mai veseli jucători ai lui Rayo. În imaginile apărute online, acesta apare ieșind din vestiar cu o boxă pe umăr și dansând alături de colegi, în mijlocul sărbătorii pentru calificare.

Mulți internauți spun că gestul lui Rațiu a fost unul extrem de tactic în ceea ce privește presupusul său transfer la Barcelona, astfel că românul a dat play unei melodii cunoscute la nivel modial, fiind adesea asociată cu formația catalană, în special cu Lamine Yamal.

@mitii.fd Rayo Vallecano in flames🔥⚡️#rayovallecano #conferenceleague @conferenceleague #foryou #fy #viral @Rayo Vallecano ♬ som original - ESPN Brasil

Confruntarea din finala Conference, dintre Rayo Vallecano și Crystal Palace se va desfășura pe data de 27 mai, în Germania, la Leipzig, pe Red Bull Arena.

Cred că este cel mai bun meci făcut de când am norocul să antrenez Rayo, datorită nivelului jocului ofensiv, defensiv și a presiunii pe care o generează, de obicei, miza unui astfel de meci.O echipă mare, dar într-o finală nu ajunge nimeni fără valoare. Este un adversar extraordinar pentru ca această finală să rămână în amintire. Va fi frumos să jucăm o finală împotriva lor, dar vom vorbi când va veni momentul. Noi vrem să aducem trofeul acasă!”, a admis Inigo Perez, antrenorul lui Rayo Vallecano, la conferința de presă.

