ANAF a intrat peste FCSB, după ce l-a auzit pe Gigi Becali spunând că a păcălit statul cu 3 milioane de euro

Gigi Becali, 67 de ani, se confruntă cu probleme serioase, după ce a intrat în vizorul ANAF. Softul Fiscului a semnalat inspectorilor o sumă nejustificată de aproximativ șapte milioane de lei, bani cheltuiți prin clubul de fotbal pe care îl deține.

Aceste plăți ar fi ridicat semne de întrebare privind legalitatea cheltuielilor FCSB, iar clubul a fost clasificat cu „risc fiscal crescut” din cauza restanțelor către stat, potrivit stirileprotv.ro.

Gigi Becali, vizitat de inspectorii ANAF

Gigi Becali a fost vizitat de inspectorii ANAF, care i-au verificat documentele financiare și cheltuielile suspecte.

Latifundiarul din Pipera a declarat că alerta Fiscului a fost generată de o eroare a softului și că totul este în regulă, însă dacă se va confirma că sumele nu au fost justificate, Becali ar putea fi nevoit să plătească o datorie de aproximativ un milion de lei.

“Acum ei au venit să vadă dacă softul este prost sau este deștept. Ăla este prea idiot softul. El crede că e deștept, dar e idiot softul. El spune că eu am profit, dar eu acum îi demonstrez că n-am avut profitul ăsta. La jucători este altceva.

Că pe un jucător, de exemplu, poți să-l iei cu 200 de mii și să-l vinzi cu 10 milioane, dar poți să-l iei cu două milioane și să rămână liber. Nu am de plătit nici măcar 16 lei!”, a declarat Gigi Becali, conform sursei menţionate anterior.

Nu cu mult timp în urmă, Gigi Becali a făcut un autodenunț în direct, susținând că a păcălit statul cu 3 milioane de euro. Totodată, a menționat că nu are emoții, fiind convins de priceperea angajaților săi. FCSB achită lunar 5.000 de euro pentru serviciul de Contabilitate.

Mihai Stoica, sancțiuni fără precedent

După recentele episoade care au tulburat atmosfera în echipă și mustrările publice ale patronului, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a tras un semnal de alarmă.

”Am vorbit de câteva ori astăzi cu patronul. Nu cred că va fi cazul să angajeze pe cineva pentru că am decis să convoc de urgență Consiliul de Administrație și să luăm măsuri de acum. În afară de amenzile care li se vor practica lui Bîrligea, pentru că Ngezana la următorul salariu va încasa mult mai puțin, vor fi amenzi unice în fotbalul românesc, vor afla jucătorii când vor reveni de la echipele naționale.

Gigi are dreptate, nu există nicăieri atâția jucători care să protesteze la deciziile arbitrului. Îmi asum, e vina mea că nu i-am amendat niciodată. Dacă fac această meserie din 1992 și a mers m-am gândit că nu e nevoie. Generațiile se schimbă și nu m-am gândit că există fotbaliști care nu au pic de respect față de noi. A fost picătura care a umplut paharul.

Până acum am greșit, am zis că trecem cu vederea dacă iese bine. Nu am vorbit cu Bîrligea după meci și am făcut bine. Putea fi eliminat din prima când pur și simplu l-a imitat pe Radu Petrescu, parcă a vrut să fie eliminat. Părea că doar o șansă teribilă putea face să nu câștigăm acel meci.

Nu e la prima, dar cred cu convingere că e ultima. Pur și simplu și-a dat seama că și-a bătut joc de echipă. Bîrligea s-a întors cu Tănase și cu șoferul, cu mașina lui Tănase. Și cu Radunovic, nu știu dacă era și Bîrligea era în lotul ăsta, dar l-a prins.

Ngezana nu a fugit din cantonament, după meci a ieșit din hotel. Nu știu cu cine s-a văzut. Gigi m-a întrebat pe cine ar putea să știe în Cluj, am zis că probabil doar pe Djokovic, acum nu știu dacă s-a văzut cu el. A revenit la o oră matinală. Echipa se pregătea de micul dejun. Să spun ceva, nu a existat jucător să nu mai facă ceva de genul ăsta.

Atât de inconștient să fii, nici măcar să nu vii mai devreme, încât să nu știe nimeni că ai fost plecat. Clar va plăti amenda, dar el nu mai e jucătorul din primele două sezoane”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.