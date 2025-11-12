Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț

Radu Popa, directorul Complexului Național Arcul de Triumf, al cărui nume a apărut în scandalul în care o casă de pariuri a dat numele arenei de lângă Mănăstirea Cașin, a postat în zona de story-uri de pe contul său de Facebook o fotografie alături de un personaj care odinioară era important în fotbal.

Este vorba despre omul de afaceri Viorel Păunescu, ajuns la vârsta de 90 de ani. Este cel care a deținut Steaua până în 2003, când i-a transferat-o lui Gigi Becali (67 de ani). De asemenea, Păunescu, bun prieten cu Victor Pițurcă, a deținut, printre altele, și hotelul Intercontinental.

„Vechi prieteni, precum vechi spade, sunt în continuare cei mai de încredere”, a fost mesajul transmis de Radu Popa alături de poza cu Viorel Păunescu, postată la secțiune de story de pe pagina personală de Facebook.

Viorel Păunescu stă la masă și are alături un telefon vechi, cu taste, care acum mai poate fi găsit doar prin târgurile de vechituri pe motiv că nu permit instalarea aplicațiilor.

În urmă cu mai mulți ani, Viorel Păunescu a povestit că a fost operat pe coloană și a suferit 5 hernii de disc.

Viorel Păunescu a fost președintele Stelei între 1998 și 2003. El a preluat echipa de fotbal de la Ministrul Apărării Naționale și a înființat ONG-ul AFC Steaua. Ulterior, entitatea condusă de Păunescu a cedat locul în Liga 1 Către Societatea Comerciala Fotbal Club Steaua București SA, condusă de Gigi Becali.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că CSA Steaua, echipa din Liga 2, are palmaresul din perioada 1947-1998. Intervalul 1998-2003, în care Păunescu a fost la Steaua, nu aparține nici celor de la Clubul Sportiv, nici celor de la FCSB, potrivit ÎCCJ.