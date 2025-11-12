search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț

0
0
Publicat:

Radu Popa, directorul Complexului Național Arcul de Triumf, al cărui nume a apărut în scandalul în care o casă de pariuri a dat numele arenei de lângă Mănăstirea Cașin, a postat în zona de story-uri de pe contul său de Facebook o fotografie alături de un personaj care odinioară era important în fotbal.

Viorel Părunescu, pe când dădea ora exactă la Steaua
Viorel Părunescu, pe când dădea ora exactă la Steaua

Este vorba despre omul de afaceri Viorel Păunescu, ajuns la vârsta de 90 de ani. Este cel care a deținut Steaua până în 2003, când i-a transferat-o lui Gigi Becali (67 de ani). De asemenea, Păunescu, bun prieten cu Victor Pițurcă, a deținut, printre altele, și hotelul Intercontinental.

Vechi prieteni, precum vechi spade, sunt în continuare cei mai de încredere”, a fost mesajul transmis de Radu Popa alături de poza cu Viorel Păunescu, postată la secțiune de story de pe pagina personală de Facebook.

Viorel Păunescu stă la masă și are alături un telefon vechi, cu taste, care acum mai poate fi găsit doar prin târgurile de vechituri pe motiv că nu permit instalarea aplicațiilor.

Radu Popa, alături de Viorel Păunescu FOTO Captură Facebook
Radu Popa, alături de Viorel Păunescu FOTO Captură Facebook

În urmă cu mai mulți ani, Viorel Păunescu a povestit că a fost operat pe coloană și a suferit 5 hernii de disc.

Viorel Păunescu a fost președintele Stelei între 1998 și 2003. El a preluat echipa de fotbal de la Ministrul Apărării Naționale și a înființat ONG-ul AFC Steaua. Ulterior, entitatea condusă de Păunescu a cedat locul în Liga 1 Către Societatea Comerciala Fotbal Club Steaua București SA, condusă de Gigi Becali.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că CSA Steaua, echipa din Liga 2, are palmaresul din perioada 1947-1998. Intervalul 1998-2003, în care Păunescu a fost la Steaua, nu aparține nici celor de la Clubul Sportiv, nici celor de la FCSB, potrivit ÎCCJ.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
digi24.ro
image
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
stirileprotv.ro
image
Un Tsunami Solar poate lovi Pământul. Comunicațiile și rețelele elerctrice pot fi afectate. Aurora boreală pentru toți
gandul.ro
image
O femeie din Prahova a născut acasă, ajutată de o vecină ghidată de vocea dispecerului
mediafax.ro
image
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în Sondajul național FANATIK / INSCOP Research
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
observatornews.ro
image
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
playtech.ro
image
Mirel Rădoi, mesaj bombă la miezul nopții după plecarea de la Universitatea Craiova: ”Personajul secundar ‘a murit’”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Cine este tânărul care a înjunghiat de 33 de ori un pensionar, în București! Autoritățile au descins la locuința lui
kanald.ro
image
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
playtech.ro
image
Horoscop luni, 3 noiembrie! Zodia care va primi o sumă impresionantă de bani
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
Se recalculează pensiile și încep plățile. Anunțul mult așteptat de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Ce pui în farfurie, ca să ai, și la peste 50 de ani, silueta Loredanei Groza, numită și Jennifer Lopez de România: „Zahărul îmbătrânește”. Cu ce înlocuim pâinea?
click.ro
Kate și Camilla de Ziua Comemorării, 2025, cu maci la rever, Profimedia (2) jpg
Îndrăzneața Kate! În momentul în care trebuia să fie cea mai pioasă, Prințesa s-a găsit să sfideze regulile regale
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”

OK! Magazine

image
Poartă Kate Middleton perucă sau nu? Cum se face că are un păr atât de lung și bogat după ce a suferit de cancer?

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!