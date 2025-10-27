search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cum gimnastica rusă a revenit pe scena internațională sub umbrela Alinei Kabaeva, la AEON Cup Tokyo 2025

0
0
Publicat:

La AEON Cup 2025, desfășurată la Tokyo între 10 și 13 octombrie, pe tabelele oficiale totul părea în regulă. Echipa câștigătoare apărea sub numele „AIN2” — acronimul FIG pentru Authorized Neutral Individual Athletes, un detaliu rece, birocratic, menit să transmită ideea că sportul rămâne deasupra conflictelor.

Alinei Kabaeva FOTO Shutterstock
Alinei Kabaeva FOTO Shutterstock

Doar că, imediat după finală, organizația Sky Grace International Association, condusă de fosta campioană olimpică Alina Kabaeva — prezentată drept „iubita” lui Vladimir Putin — a publicat un comunicat care schimba complet sensul acestei „neutralități”:

„Toate gimnastele ruse care au concurat la Tokyo sunt partenere ale Sky Grace International Association și au evoluat sub statut neutru.”-(skygrace.ru, 13 octombrie 2025)

Așadar, „AIN2” nu ascundea un grup anonim de sportive fără drapel, ci o echipă clar identificată: Sky Grace, club rusesc fondat și patronat de una dintre cele mai influente figuri ale sportului din Rusia, cu legături directe cu cercurile de putere de la Moscova și, potrivit Centrului Dossier, chiar o relație personală cu Vladimir Putin, cu care ar avea doi copii.

Neutralitate de vitrină

Teoretic, statutul „neutru” creat de FIG trebuia să permită participarea sportivilor individuali, separați de simbolurile statului lor. În practică, la Tokyo au reapărut aceleași antrenoare, aceleași costume și același brand rusesc, doar sub o altă etichetă.

Presa de specialitate a observat imediat paradoxul. Un comentator italian nota pe BlaBlaGym:

„Mi-ar plăcea să înțeleg ce sens are să le numești «atlete neutre» dacă ele concurează sub propriul lor club.”

În Germania, RhythmicGymnastics.de a fost și mai directă:

AIN2 = gimnaste ruse, afiliate Sky Grace. Neutralitatea e doar o schimbare de cod.

Revenirea tăcută a Rusiei

Pentru FIG, AEON Cup nu e un campionat mondial, ci un turneu inter-cluburi „aprobat”, o zonă gri între oficial și privat. Tocmai această ambiguitate a oferit Rusiei o cale de întoarcere: fără drapel, fără imn, dar cu staff, resurse și victorii.

Imaginile de la Tokyo au confirmat: sportivele Sky Grace, în uniforme asortate, pe podium. Un observator britanic descria competiția pe Inside the Games ca „momentul simbolic al relegalizării de facto a prezenței ruse în gimnastica internațională”. Iar mesajul Sky Grace pe rețele era și mai clar: „Neutralitate, dar victorie!”

O structură rusească sub alt nume

Gimnastele ruse au fost însoțite de Tatiana Sergaeva, actuala antrenoare a lotului național al Rusiei, care le-a coordonat și le-a prezentat în competiție. Un interviu publicat ulterior de Sky Grace confirma implicarea ei oficială la Tokyo.

Sky Grace International Association, prezentată ca organizație „internațională” ce sprijină gimnastele de origine rusă, funcționează în fapt ca succesoare informală a Federației Ruse de Gimnastică Ritmică, condusă până recent de Irina Viner. Dizolvarea acestei federații, anunțată în 2025 de Ministerul Sportului rus, ar fi urmat unui conflict intern între Kabaeva și Viner, care a remodelat întreaga scenă gimnastică din Rusia.

Astfel, chiar dacă oficial Rusia nu mai are o federație distinctă de gimnastică ritmică, secțiunea a fost absorbită în Federația Rusă de Gimnastică, iar mai multe surse sugerează că Alina Kabaeva o coordonează în realitate. Practic, prezența Sky Grace la Tokyo a echivalat cu revenirea gimnasticii ritmice ruse pe scena internațională, sub alt steag.

„Fetele de la Sky Grace au fost conduse pe covor de antrenoarea lotului rus. E greu de imaginat o neutralitate mai ‘oficială’ decât aceasta.”(forum BlaBlaGym, octombrie 2025)

Paradoxul neutralității

Regulile FIG prevăd că sportivii neutri nu trebuie să aibă legături cu armata sau agențiile de securitate ruse și să nu fi susținut conflictul din Ucraina. Totuși, în spatele codului AIN2 s-a aflat un club condus de Alina Kabaeva, aflată pe lista de sancțiuni internaționale pentru legăturile sale directe cu Vladimir Putin și pentru rolul său în mass-media pro-Kremlin.

Kabaeva, care conduce și National Media Group, a fost sancționată de UE, Marea Britanie, Canada și SUA pentru sprijinirea politicii de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. În aceste condiții, aprobarea FIG pentru participarea unui club patronat de o asemenea figură ridică o întrebare esențială: cum poate fi justificată neutralitatea unui grup coordonat de o persoană apropiată de liderul militar și politic al Rusiei?

Neutralitate pe hârtie, legitimare în realitate

Oficial, organizatorii japonezi și FIG au respectat regulile. În realitate, „neutralitatea” a devenit o formă de ambiguitate care a permis re-legitimarea simbolică a Rusiei.

Editorialista italiană Chiara Lombardi rezuma:

„Neutralitatea este menită să protejeze sportivii. Dar la Tokyo, a protejat imaginea unei națiuni.”

Pentru unii, e doar gimnastică. Pentru alții, cel mai rafinat exercițiu de propagandă culturală al Rusiei după 2022: mesajul că, în ciuda sancțiunilor, Rusia rămâne prezentă în arenă.

Și România a fost parte din această strategie: la AEON Cup Tokyo 2025 a participat și delegația României, condusă de Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică. Ea a promovat intens evenimentul pe pagina personală de Facebook, pe cea oficială a Federației și în mass-media, oferind indirect girul românesc acestei operațiuni de imagine pro-rusă.

Opinii

Mai multe de la Răzvan Munteanu

Georgescu este părăsit de susținători
Opinii
Camaraderia dintre rusul Dughin și Călin Georgescu
Opinii
Ignoranța naște monștri!
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care riscă să rămână SINGURE. Cum pot atrage acești nativi iubirea adevărată
gandul.ro
image
Katy Perry şi Justin Trudeau confirmă relaţia! Prima apariţie oficială la Paris, moment de afecțiune în public
mediafax.ro
image
Marius Şumudică, întâlnire de cinci stele cu Erdogan în Turcia: „A venit cu patru avioane!”
fanatik.ro
image
Primul ordin dat de Vladimir Putin după ce a testat „Burevestnik”, racheta cu „rază de acțiune nelimitată”
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
antena3.ro
image
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
observatornews.ro
image
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
cancan.ro
image
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
prosport.ro
image
Când trebuie să schimbi permisul auto? Reguli noi pentru anumiţi români
playtech.ro
image
Românca celebră care l-a impresionat până și pe David Beckham. Ce mesaj i-a transmis starul din fotbal acesteia: ”Sunt mândru de tine”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nici n-a stat pe gânduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso în vestiar și i-a spus câteva cuvinte! Decizia antrenorului
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Casele din mediul rural de până la 150 de metri pătrați și anexele vor putea fi ridicate fără autorizație de construire prin noul cod al Urbanismului
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Regina Letizia Felipe Leonor și Sofia profimedia 1047996945 jpg
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia
okmagazine.ro
japanese aesthetic with lucky cat jpg
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Imagini noi și așteptate cu Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Copiii lui Harry au moștenit celebrul păr roșcat al tatălui lor

Click! Pentru femei

image
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?