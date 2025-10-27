Cum gimnastica rusă a revenit pe scena internațională sub umbrela Alinei Kabaeva, la AEON Cup Tokyo 2025

La AEON Cup 2025, desfășurată la Tokyo între 10 și 13 octombrie, pe tabelele oficiale totul părea în regulă. Echipa câștigătoare apărea sub numele „AIN2” — acronimul FIG pentru Authorized Neutral Individual Athletes, un detaliu rece, birocratic, menit să transmită ideea că sportul rămâne deasupra conflictelor.

Doar că, imediat după finală, organizația Sky Grace International Association, condusă de fosta campioană olimpică Alina Kabaeva — prezentată drept „iubita” lui Vladimir Putin — a publicat un comunicat care schimba complet sensul acestei „neutralități”:

„Toate gimnastele ruse care au concurat la Tokyo sunt partenere ale Sky Grace International Association și au evoluat sub statut neutru.”-(skygrace.ru, 13 octombrie 2025)

Așadar, „AIN2” nu ascundea un grup anonim de sportive fără drapel, ci o echipă clar identificată: Sky Grace, club rusesc fondat și patronat de una dintre cele mai influente figuri ale sportului din Rusia, cu legături directe cu cercurile de putere de la Moscova și, potrivit Centrului Dossier, chiar o relație personală cu Vladimir Putin, cu care ar avea doi copii.

Neutralitate de vitrină

Teoretic, statutul „neutru” creat de FIG trebuia să permită participarea sportivilor individuali, separați de simbolurile statului lor. În practică, la Tokyo au reapărut aceleași antrenoare, aceleași costume și același brand rusesc, doar sub o altă etichetă.

Presa de specialitate a observat imediat paradoxul. Un comentator italian nota pe BlaBlaGym:

„Mi-ar plăcea să înțeleg ce sens are să le numești «atlete neutre» dacă ele concurează sub propriul lor club.”

În Germania, RhythmicGymnastics.de a fost și mai directă:

AIN2 = gimnaste ruse, afiliate Sky Grace. Neutralitatea e doar o schimbare de cod.

Revenirea tăcută a Rusiei

Pentru FIG, AEON Cup nu e un campionat mondial, ci un turneu inter-cluburi „aprobat”, o zonă gri între oficial și privat. Tocmai această ambiguitate a oferit Rusiei o cale de întoarcere: fără drapel, fără imn, dar cu staff, resurse și victorii.

Imaginile de la Tokyo au confirmat: sportivele Sky Grace, în uniforme asortate, pe podium. Un observator britanic descria competiția pe Inside the Games ca „momentul simbolic al relegalizării de facto a prezenței ruse în gimnastica internațională”. Iar mesajul Sky Grace pe rețele era și mai clar: „Neutralitate, dar victorie!”

O structură rusească sub alt nume

Gimnastele ruse au fost însoțite de Tatiana Sergaeva, actuala antrenoare a lotului național al Rusiei, care le-a coordonat și le-a prezentat în competiție. Un interviu publicat ulterior de Sky Grace confirma implicarea ei oficială la Tokyo.

Sky Grace International Association, prezentată ca organizație „internațională” ce sprijină gimnastele de origine rusă, funcționează în fapt ca succesoare informală a Federației Ruse de Gimnastică Ritmică, condusă până recent de Irina Viner. Dizolvarea acestei federații, anunțată în 2025 de Ministerul Sportului rus, ar fi urmat unui conflict intern între Kabaeva și Viner, care a remodelat întreaga scenă gimnastică din Rusia.

Astfel, chiar dacă oficial Rusia nu mai are o federație distinctă de gimnastică ritmică, secțiunea a fost absorbită în Federația Rusă de Gimnastică, iar mai multe surse sugerează că Alina Kabaeva o coordonează în realitate. Practic, prezența Sky Grace la Tokyo a echivalat cu revenirea gimnasticii ritmice ruse pe scena internațională, sub alt steag.

„Fetele de la Sky Grace au fost conduse pe covor de antrenoarea lotului rus. E greu de imaginat o neutralitate mai ‘oficială’ decât aceasta.”(forum BlaBlaGym, octombrie 2025)

Paradoxul neutralității

Regulile FIG prevăd că sportivii neutri nu trebuie să aibă legături cu armata sau agențiile de securitate ruse și să nu fi susținut conflictul din Ucraina. Totuși, în spatele codului AIN2 s-a aflat un club condus de Alina Kabaeva, aflată pe lista de sancțiuni internaționale pentru legăturile sale directe cu Vladimir Putin și pentru rolul său în mass-media pro-Kremlin.

Kabaeva, care conduce și National Media Group, a fost sancționată de UE, Marea Britanie, Canada și SUA pentru sprijinirea politicii de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. În aceste condiții, aprobarea FIG pentru participarea unui club patronat de o asemenea figură ridică o întrebare esențială: cum poate fi justificată neutralitatea unui grup coordonat de o persoană apropiată de liderul militar și politic al Rusiei?

Neutralitate pe hârtie, legitimare în realitate

Oficial, organizatorii japonezi și FIG au respectat regulile. În realitate, „neutralitatea” a devenit o formă de ambiguitate care a permis re-legitimarea simbolică a Rusiei.

Editorialista italiană Chiara Lombardi rezuma:

„Neutralitatea este menită să protejeze sportivii. Dar la Tokyo, a protejat imaginea unei națiuni.”

Pentru unii, e doar gimnastică. Pentru alții, cel mai rafinat exercițiu de propagandă culturală al Rusiei după 2022: mesajul că, în ciuda sancțiunilor, Rusia rămâne prezentă în arenă.

Și România a fost parte din această strategie: la AEON Cup Tokyo 2025 a participat și delegația României, condusă de Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică. Ea a promovat intens evenimentul pe pagina personală de Facebook, pe cea oficială a Federației și în mass-media, oferind indirect girul românesc acestei operațiuni de imagine pro-rusă.