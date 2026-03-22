Adrian Mutu, despre implicarea lui Gică Hagi la naționala României. Ce se va alege de Farul Constanța: „Ne mințin singuri sau ne facem că nu vedem!”

Gică Hagi (61 de ani) a vândut pachetul majoritar de acțiuni de la Farul, dar ar urma să preia selecția naționalei României după încheierea mandatului actualului antrenor, Mircea Lucescu (80 de ani). Hagi a rămas însă cu 10% din acțiunile de la Farul.

„Cred că Gică merită acest lucru!”

Adrian Mutu a comentat această decizie, subliniind că, în realitate, Gică Hagi își va păstra influența în cadrul clubului.

Fostul internațional a vorbit despre pasul făcut de Gică Hagi către echipa națională, subliniind că, deși se retrage formal de la Farul, influența sa asupra clubului rămâne și că prioritatea acum este să i se ofere cadrul necesar pentru a-și desfășura munca la națională.

„Eu cred că merita acest lucru Gică pentru că o mare parte din jucătorii de la echipa națională sunt sau au fost creația Academiei lui. Acum, ca să intre în legalitate trebuie să facă pasul ăsta, adică să predea acțiunile lui Gică Popescu, care și el e familie până la urmă.

„Ne mințim singuri sau ne facem că nu vedem!”

Vor fi discuții, dar nu ar trebui, pentru că știm cu toții, adică și dacă nu era Gică Popescu și era altul, unul dintre copii, Kira, probabil, cum se auzea. Pentru că noi știm de fapt cine e Farul Constanța acum…

Nu avem cum să ne ascundem și să nu știm că Hagi nu e acolo sau că nu va lua în continuare decizii acolo. Ne mințim singuri sau ne facem că nu vedem, adică, despre ce vorbim? Dar nu asta e lucrul cel mai important.

Eu cred că cel mai important e faptul că el a acceptat să vină la echipa națională și vor fi discuții, dar nu cred că vor fi fair play pentru că ar trebui să-i dăm omului liniștea necesară, mentală, pentru a putea construi ceva!”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.