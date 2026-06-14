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„Întunecos și ticălos”. CTP dezvăluie „visul lui Nicușor Dan”: Să spargă PNL și să-l lipească cu scuipat de PSD

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După desemnarea liberalului Adrian Veștea pentru formarea noului Guvern, Cristian Tudor Popescu a lansat un atac virulent la adresa președintelui Nicușor Dan.

CTP îl atacă dur pe Nicuşor Dan. FOTO: Mediafax
CTP îl atacă dur pe Nicuşor Dan. FOTO: Mediafax

La scurt timp după ce președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, 14 iunie, că îl desemnează pe Adrian Veștea să formeze noul Guvern, Cristian Tudor Popescu a publicat un mesaj extrem de critic la adresa șefului statului, în care afirmă că alegerea liderului liberal nu este deloc întâmplătoare și vede în această mutare începutul unei reconfigurări politice care ar apropia și mai mult PSD și PNL.

„Întunecos și ticălos

 În sfârșit, N. Dan își dă visul pe față: să spargă PNL și să-l lipească cu scuipat de PSD. Veștea, prim-vice PNL, a fost desemnat, ca și consumabilul Tomac, cu acordul lui Grindeanu și compania. Prima lui misiune – să-i rupă picioarele președintelui PNL Ilie Bolojan. Pe lângă acel „ceva întunecos și rece” pe care îl simțeam în campania electorală în N. Dan, mai adaug un cuvânt: ticălos.

P.S.

De fapt, N. Dan vrea să-și aranjeze și el, ca Iohannis, un cuplu Ciolacu-Ciucă sub forma Grindeanu-Veștea”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Mesajul a apărut la doar câteva minute după anunțul făcut la Palatul Cotroceni, unde Nicușor Dan l-a însărcinat pe Adrian Veștea să încerce formarea unei majorități parlamentare și a unui nou executiv.

Mesajul lui Cristian Tudor Popescu arată că alegerea făcută de Nicușor Dan va fi analizată nu doar prin prisma șanselor de formare a Guvernului, ci și a efectelor pe care le-ar putea avea asupra raporturilor de forță din interiorul PNL și asupra relației dintre liberali și PSD.

Adrian Veștea este noua opțiune a președintelui Nicușor Dan pentru formarea Guvernului. Decizia a fost anunțată duminică dimineață, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar șeful statului a început consultările pentru desemnarea unui nou premier.

Poziționarea sa diferă de cea a lui Eugen Tomac, care susținea ideea unui executiv tehnocrat, format din specialiști fără apartenență politică. Veștea a eclarat deja că vede lucrurile diferit și că își dorește un guvern politic, sprijinit de partidele care vor forma majoritatea parlamentară.

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