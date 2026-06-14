search
Duminică, 14 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Forțele armate britanice au interceptat un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Canalul Mânecii

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Premierul britanic Keir Starmer a confirmat că forțele armate ale Regatului Unit au interceptat și au urcat la bordul unui petrolier asociat așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, într-o operațiune desfășurată în primele ore ale dimineții de duminică în Canalul Mânecii.

Forțele britanice coboară pe puntea petrolierului rusesc/FOTO:Ministrul britanica al Apărării
Forțele britanice coboară pe puntea petrolierului rusesc/FOTO:Ministrul britanica al Apărării

Operațiunea, care a durat aproximativ șase ore și a fost coordonată pentru prima dată de autoritățile britanice, a implicat comando-uri ale Royal Marines și ofițeri ai Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității (NCA). Aceștia au preluat controlul asupra navei Smyrtos, care naviga sub pavilion camerunez.

Potrivit datelor de monitorizare maritimă, petrolierul se află în prezent ancorat în largul coastei comitatului Dorset, în apropiere de Weymouth. Autoritățile au precizat că nava va rămâne sub supraveghere pentru a fi evaluate eventuale riscuri de mediu sau de siguranță.

Londra susține că Smyrtos face parte dintr-o rețea de aproximativ 700 de nave utilizate pentru transportul petrolului rusesc supus sancțiunilor internaționale. Oficialii britanici estimează că această flotă este responsabilă pentru circa 75% din exporturile maritime de petrol ale Rusiei și reprezintă o sursă importantă de venituri pentru finanțarea războiului din Ucraina.

Guvernul britanic a descris intervenția drept o lovitură adusă capacității Rusiei de a genera venituri din exporturile energetice. Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Keir Starmer a declarat că operațiunea transmite un semnal clar celor care contribuie la susținerea efortului de război al Moscovei.

„Această operațiune de succes reprezintă încă o lovitură pentru Rusia și demonstrează că nu vom permite celor care alimentează războiul lui Vladimir Putin în Ucraina să se ascundă”, a afirmat premierul britanic.

Noul ministru al Apărării, Dan Jarvis, a lăudat profesionalismul și curajul militarilor implicați, subliniind că Rusia depinde de flota sa fantomă pentru a finanța conflictul din Ucraina.

Ministerul britanic al Apărării a precizat că misiunea a beneficiat de sprijin aerian din partea Grupului Aerian Maritim, inclusiv elicoptere Chinook, Merlin Mk4 și Wildcat, precum și de un avion de patrulare maritimă RAF P-8. La operațiune au participat și navele militare HMS Sutherland și HMS Ledbury.

Intervenția a fost desfășurată în strânsă cooperare cu Franța

Potrivit ministerului, intervenția a fost desfășurată în strânsă cooperare cu Franța. Londra susține că a impus deja sancțiuni asupra a peste 500 de nave asociate flotei fantomă ruse și afirmă că aceste măsuri au contribuit la reducerea cu 24% a veniturilor Rusiei din petrol și gaze în 2025, comparativ cu anul precedent.

În martie, guvernul britanic a anunțat că a autorizat forțele armate să urce la bordul navelor aflate sub sancțiuni care tranzitează apele teritoriale ale Regatului Unit.

Procurorul general Richard Hermer a declarat că autoritățile vor continua să urmărească activitățile flotei fantomă ruse în conformitate cu dreptul internațional, descriind operațiunea drept „o nouă lovitură adusă mașinii de război a lui Putin”.

Într-un interviu acordat BBC, fostul ministru pentru forțele armate, Al Carns, a oferit detalii despre desfășurarea misiunii, explicând că militarii au fost transportați cu elicoptere și au coborât direct pe navă înainte de a o securiza și escorta în apele teritoriale britanice.

Întrebat de ce astfel de acțiuni nu au fost întreprinse anterior, Carns a declarat că autoritățile au așteptat îndeplinirea tuturor condițiilor juridice și operaționale necesare pentru o astfel de intervenție. El a adăugat că Regatul Unit a sprijinit în trecut operațiuni similare desfășurate de aliați precum Statele Unite și Franța și că astfel de acțiuni ar putea deveni mai frecvente în viitor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
digi24.ro
image
Mesajul premierului desemnat, Adrian Veștea, către PNL-ul revoltat: „Ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare”
stirileprotv.ro
image
Eugen Tomac explică, în exclusivitate pentru Gândul, de ce nu a mai ajuns la vot în Parlament. Dezminte scenariile că ar fi fost doar un „iepure” pentru ca Nicușor Dan să câștige timp. Ce-i urează lui Adrian Veștea, noul premier desemnat
gandul.ro
image
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
mediafax.ro
image
Starul unei favorite la Cupa Mondială a ieșit la cumpărături în SUA și nu a fost recunoscut. Imagini cu fotbalistul de 200 de milioane de euro
fanatik.ro
image
CTP, după desemnarea lui Veștea ca premier: „Nicușor Dan vrea să spargă PNL și să-l lipească cu scuipat de PSD”
libertatea.ro
image
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
digi24.ro
image
Biserica de 10 de milioane de euro a lui Gigi Becali a fost sfințită! Cum și-a făcut apariția soția lui + cele mai tari imagini
gsp.ro
image
Primul mare scandal de la Cupa Mondială 2026! ”Corupție! E dezgustător”. FIFA a emis un comunicat de urgență
digisport.ro
image
Secretul concediilor ieftine. Ce fac românii care reușesc să plătească mult mai puțin pentru vacanțe
click.ro
image
Ce rol au lamelele verzi de pe marginea autostrăzii? Mulți șoferi le văd zilnic fără să știe la ce folosesc
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Primar PNL din Reșița, dezvăluiri despre Adrian Veștea: Mi-a spus "Mă doare-n p..ă de tot", am vacanță la schi
observatornews.ro
image
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani
cancan.ro
image
Cine se va ocupa de pensii după ce Nicușor Dan a numit un nou premier? Pensionarii, o veste bună și una rea
newsweek.ro
image
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
prosport.ro
image
5 obiceiuri care te ajută să economisești energie în zilele caniculare. Cum poți reduce factura la curent fără să renunți la confort
playtech.ro
image
Cum arată soția lui Gigi Becali, Luminița, la 56 ani. Familia omului de afaceri a impresionat la sfințirea bisericii din Pipera
fanatik.ro
image
Un primar PNL reacționează la nominalizarea lui Adrian Veștea. Mario de Mezzo cere „anticipate”
ziare.com
image
Imaginile cu Cristiano Ronaldo în SUA fac înconjurul lumii! Vitinha a reacționat: ”Sunt reale! Vă asigur că nu e Photoshop”
digisport.ro
image
O tânără de 21 de ani a murit după ce a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Ce a postat pe Instagram înainte de tragedie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Andreea Bălan după nuntă! Artista, vaporoasă pe stradă alături de una dintre fete FOTO
mediaflux.ro
image
Poftiți în viitor! SUA - Paraguay s-a jucat pe cel mai scump stadion din lume, care ne-a arătat cum va arăta fotbalul de mâine
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
„Dacă există iubire adevărată, așa arată”. Un moment filmat pe o insulă din Grecia a devenit viral
click.ro
image
Superstiție sau blestem? 7 ani de la decesul lui Cornel Galeș, soțul Ilenei Ciuculete: „L-a chemat la ea!” Cum arată mormântul artistei?
click.ro
image
Cum arată o garsonieră din București de 23 metri pătrați și cu ce sumă se vinde
click.ro
Regina Letizia a Spaniei, GettyImages (4) jpg
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic
okmagazine.ro
man woman formal clothes posing jpg
Femeile sau bărbații? Psihologii au descoperit cine preia, de fapt, inițiativa într-o relație
clickpentrufemei.ro
A treia săptămână a cercetărilor în situl arheologic de la Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
„Preistoria de la porțile de sud-est ale Bucureștiului”: Continuarea cercetărilor arheologice în situl Glina-Bălăceanca
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
CTP, reacție dură la adresa lui Nicușor Dan după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. „Întunecos și ticălos”
image
„Dacă există iubire adevărată, așa arată”. Un moment filmat pe o insulă din Grecia a devenit viral

OK! Magazine

image
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic

Click! Pentru femei

image
Femeile sau bărbații? Psihologii au descoperit cine preia, de fapt, inițiativa într-o relație

Click! Sănătate

image
Vorbirea oferă indicii timpurii despre demență