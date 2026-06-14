Premierul britanic Keir Starmer a confirmat că forțele armate ale Regatului Unit au interceptat și au urcat la bordul unui petrolier asociat așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, într-o operațiune desfășurată în primele ore ale dimineții de duminică în Canalul Mânecii.

Operațiunea, care a durat aproximativ șase ore și a fost coordonată pentru prima dată de autoritățile britanice, a implicat comando-uri ale Royal Marines și ofițeri ai Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității (NCA). Aceștia au preluat controlul asupra navei Smyrtos, care naviga sub pavilion camerunez.

Potrivit datelor de monitorizare maritimă, petrolierul se află în prezent ancorat în largul coastei comitatului Dorset, în apropiere de Weymouth. Autoritățile au precizat că nava va rămâne sub supraveghere pentru a fi evaluate eventuale riscuri de mediu sau de siguranță.

Londra susține că Smyrtos face parte dintr-o rețea de aproximativ 700 de nave utilizate pentru transportul petrolului rusesc supus sancțiunilor internaționale. Oficialii britanici estimează că această flotă este responsabilă pentru circa 75% din exporturile maritime de petrol ale Rusiei și reprezintă o sursă importantă de venituri pentru finanțarea războiului din Ucraina.

Guvernul britanic a descris intervenția drept o lovitură adusă capacității Rusiei de a genera venituri din exporturile energetice. Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Keir Starmer a declarat că operațiunea transmite un semnal clar celor care contribuie la susținerea efortului de război al Moscovei.

„Această operațiune de succes reprezintă încă o lovitură pentru Rusia și demonstrează că nu vom permite celor care alimentează războiul lui Vladimir Putin în Ucraina să se ascundă”, a afirmat premierul britanic.

Noul ministru al Apărării, Dan Jarvis, a lăudat profesionalismul și curajul militarilor implicați, subliniind că Rusia depinde de flota sa fantomă pentru a finanța conflictul din Ucraina.

Ministerul britanic al Apărării a precizat că misiunea a beneficiat de sprijin aerian din partea Grupului Aerian Maritim, inclusiv elicoptere Chinook, Merlin Mk4 și Wildcat, precum și de un avion de patrulare maritimă RAF P-8. La operațiune au participat și navele militare HMS Sutherland și HMS Ledbury.

Intervenția a fost desfășurată în strânsă cooperare cu Franța

Potrivit ministerului, intervenția a fost desfășurată în strânsă cooperare cu Franța. Londra susține că a impus deja sancțiuni asupra a peste 500 de nave asociate flotei fantomă ruse și afirmă că aceste măsuri au contribuit la reducerea cu 24% a veniturilor Rusiei din petrol și gaze în 2025, comparativ cu anul precedent.

În martie, guvernul britanic a anunțat că a autorizat forțele armate să urce la bordul navelor aflate sub sancțiuni care tranzitează apele teritoriale ale Regatului Unit.

Procurorul general Richard Hermer a declarat că autoritățile vor continua să urmărească activitățile flotei fantomă ruse în conformitate cu dreptul internațional, descriind operațiunea drept „o nouă lovitură adusă mașinii de război a lui Putin”.

Într-un interviu acordat BBC, fostul ministru pentru forțele armate, Al Carns, a oferit detalii despre desfășurarea misiunii, explicând că militarii au fost transportați cu elicoptere și au coborât direct pe navă înainte de a o securiza și escorta în apele teritoriale britanice.

Întrebat de ce astfel de acțiuni nu au fost întreprinse anterior, Carns a declarat că autoritățile au așteptat îndeplinirea tuturor condițiilor juridice și operaționale necesare pentru o astfel de intervenție. El a adăugat că Regatul Unit a sprijinit în trecut operațiuni similare desfășurate de aliați precum Statele Unite și Franța și că astfel de acțiuni ar putea deveni mai frecvente în viitor.