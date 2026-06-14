Șah la PNL prin metoda „Carol al II-lea”. Politologul Cristian Pîrvulescu, paralela istorică tulburătoare: „A încercat să preia controlul PNL”

Nominalizarea de către Nicușor Dan a liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru produce o reașezare a scenei politice și transferă tensiunile din zona guvernamentală direct în interiorul Partidului Național Liberal, consideră politologul Cristian Pîrvulescu.

Într-un interviu acordat News.ro, analistul explică faptul că schimbarea vine într-un moment atent calculat și reprezintă mai mult decât o simplă înlocuire de candidat.

Un moment ales strategic

Potrivit lui Pîrvulescu, retragerea lui Eugen Tomac chiar înaintea unui vot decisiv nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie menită să limiteze costurile politice pentru președinte.

„Era evident deja de la sfârşitul săptămânii că sprijinul pentru un guvern Tomac este scăzut. Avea imaginea de guvern marionetă al PSD, deci exista un risc enorm pentru preşedinte”, explică politologul.

În acest context, desemnarea lui Veștea apare ca o soluție de repoziționare politică și de ieșire dintr-un blocaj.

Criza se mută în PNL

Cea mai importantă consecință a acestei decizii este, în opinia analistului, transferul conflictului politic în interiorul liberalilor.

„Preşedintele a ales această formulă care mută întreaga confruntare în interiorul PNL”, afirmă Pîrvulescu.

Politologul face și o paralelă istorică, comparând situația actuală cu o perioadă tensionată din istoria partidului:

„Am găsit în istoria PNL asemenea [situaţie] în ianuarie 1934, când regele Carol al II-lea a încercat să preia controlul PNL şi să pună miniştri liberali după voia sa”.

Miza: cine reacționează primul

Analistul atrage atenția că evoluția situației depinde de viteza de reacție a taberelor din PNL. Dacă susținătorii noii formule nu acționează rapid, conducerea actuală ar putea bloca ascensiunea lui Adrian Veștea.

„Dacă nu se vor mişca repede, atunci Ilie Bolojan şi Moşneanu vor avea posibilitatea să organizeze apărarea, să organizeze congresul şi să îl elimine pe domnul Veştea”, avertizează Pîrvulescu.

Voturile decisive, în zona „flotantă”

În privința șanselor de învestire în Parlament, analistul indică rolul crucial al parlamentarilor indeciși sau neafiliați clar.

„Dacă UDMR-ul votează şi minorităţile votează, numărul de voturi flotante este suficient pentru asigurarea sprijinului”, spune el.

Pîrvulescu estimează că există aproximativ „50 (de parlamentari) care nu mai sunt înregimentaţi şi care îşi pot oferi votul... care au votat moţiunea de cenzură”, aceștia putând înclina decisiv balanța.

Presiune în partide și blocaje politice: „PSD este mut, este surprins, este laminat”

Analistul subliniază și dificultățile celorlalte formațiuni politice. În cazul USR, decizia este complicată de poziția asumată anterior.

Potrivit acestuia, partidul are „un principiu pe care l-a votat şi pe care nu va putea să îl abandoneze, acela de a nu sprijini PSD la guvernare”, ceea ce ar putea genera tensiuni interne.

În paralel, reacția PSD a fost întârziată și marcată de incertitudine.

Pîrvulescu descrie situația social-democraților în termeni duri: „PSD este mut, este surprins, este laminat”.