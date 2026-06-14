Interviu Locurile din România care ascund păduri de bambus. „Unde crește el, nu mai crește iarba”

Două parcuri de pe Valea Mureșului păstrează cele mai vechi plantații de bambus de pe teritoriul României, cu rădăcini în secolul al XIX-lea. Apreciat pentru numeroasele sale calități, bambusul s-a aclimatizat foarte bine la Gurasada și Simeria, deși ridică probleme, fiind o specie invazivă.

Aflate pe Valea Mureșului, la aproape 50 de kilometri distanță, localitățile Gurasada și Simeria, din județul Hunedoara, au păstrat unele dintre cele mai vechi plantații de bambus din România. Cele două „păduri exotice” au fost adesea privite ca atracții turistice, însă, fiind o specie invazivă, bambusul se extinde rapid și poate afecta vegetația din jur, dacă nu este ținut sub control.

Locurile din România cu plantații cunoscute de bambus

Arboretumul din Simeria este unul dintre cele mai vechi parcuri dendrologice de pe teritoriul României. A fost înființat în secolul al XVIII-lea, iar teritoriul său, întins pe aproximativ 70 de hectare și aflat în prezent în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (INCDS), a fost ocupat de-a lungul timpului de numeroase specii de plante și arbori exotici.

Inundațiile Mureșului, perioadele de secetă, căderile abundente de zăpadă, gerurile, furtunile, incendiile și intervențiile umane au afectat de-a lungul timpului numeroase specii din arboretum. Bambusul, originar din Asia și cultivat aici de peste un secol, a rezistat însă trecerii timpului.

Inginerul silvic Daniel Pitar, de la Secția de Cercetare și Experimentare Simeria din cadrul INCDS „Marin Drăcea”, a explicat pentru „Adevărul” că planta originară din Extremul Orient s-a adaptat foarte bine condițiilor de pe Valea Mureșului, însă rămâne o specie invazivă, care poate afecta vegetația din jur.

Adevărul: Cât de înalt poate ajunge bambusul și cât de repede crește într-un sezon?

Daniel Pitar: În principiu, atinge înălțimea maximă într-un singur sezon. Primăvara crește sub formă de mugure, ca o lumânare. Poate crește și cu 70 de centimetri pe zi. Pe măsură ce crește, începând de la bază spre vârf, se lignifică și se întărește. În perioada de creștere este foarte moale. Mugurele poate fi rupt cu mâna. Dar, pe măsură ce crește, se întărește de la bază spre vârf. Apoi se desfac învelișurile mugurelui și încep să se formeze primele ramuri de la bază. După aceea apar ramurile de rangul întâi, ramurile de rangul al doilea și frunzele.

Poate ajunge la zece metri?

Poate ajunge la șapte, zece sau chiar 12 metri. Depinde de specie, pentru că există foarte multe specii de bambus. Unele nu depășesc un metru. Altele au frunza lată și nici nu arată așa cum ne imaginăm noi bambusul. Bambusul este, în principiu, o iarbă. Este confundat de multe ori cu trestia, dar nu are nicio legătură cu aceasta.

Cum a reușit să se aclimatizeze la Simeria?

S-a aclimatizat foarte bine la Simeria. Mai ales în ultimii ani, am găsit tulpini de bambus cu diametrul de zece centimetri. Se vede și efectul schimbărilor climatice. Nu mai avem zăpezile și frigurile de altădată, iar planta nu mai moare în timpul iernii.

Am fost la Gurasada, unde, în jurul unui fost conac, a crescut un fel de pădure de bambus. Este o situație asemănătoare și la Simeria?

Și în parcul din Simeria este la fel. Este foarte invaziv.

Cum poate fi controlată extinderea sa?

Poate fi plantat în recipiente din beton. Mai nou, există și niște bariere speciale din material plastic, montate în jurul plantației, astfel încât rădăcinile să nu poată trece dincolo de ele.

Extinderea bambusului poate afecta celelalte specii din jur?

Gândiți-vă că, acolo unde crește bambusul, dedesubt nu mai crește iarba, pentru că nu mai ajunge lumina. El ocupă teritoriul pe care se extinde. De exemplu, în iarna trecută, când a fost multă zăpadă și a fost mai frig, numeroase exemplare de bambus au murit. Dar nu le-au murit rădăcinile. A murit doar partea de deasupra solului. Rădăcinile au rămas vii, iar primăvara au apărut muguri noi.

În Parcul Dendrologic din Simeria, bambusul este ținut sub control?

Este ținut cât de cât sub control, pentru a nu-l lăsa să se extindă mai mult decât este cazul. Dar și aici se fac eforturi pentru a-l menține astfel. Tocmai de aceea vă spuneam că este foarte invaziv. Rădăcinile se întind pe sub pământ, iar după o vreme apare un mugure. Nici nu îți dai seama când au ajuns la cinci sau șase metri distanță de locul în care ai plantat tufa. Din acest motiv, în țările în care există reguli mai stricte, plantarea bambusului pe domeniul public se face numai în recipiente din beton sau cu ajutorul unor bariere realizate dintr-un material special, prin care rădăcinile nu pot trece.

Cel mai vechi parc dendrologic

Arboretumul Simeria, considerat cel mai vechi parc dendrologic din România, a fost înființat la începutul secolului al XVIII-lea, când nobilii care stăpâneau conacul Fáy — monument istoric aflat la intrarea în parc — au decis amenajarea peisageră a zăvoaielor naturale din lunca Mureșului.

„Parcul a fost creat la începutul secolului al XVIII-lea, prin amenajarea zăvoaielor naturale existente în lunca Mureșului, ca pădure de agrement. A fost menținută pădurea, practicându-se, probabil, numai extrageri de arbori, și s-au păstrat poienile, folosite ca fânețe naturale. Primele specii exotice au fost introduse pe la mijlocul secolului al XVIII-lea”, menționa S. Ocskay, în 1954, într-o lucrare despre parc.

La începuturile sale, era o vastă grădină exotică în jurul conacului nobiliar, care a aparținut mai multor familii — Gyulay, Kuun, Fáy și Ocskay —, fiecare contribuind la îmbogățirea parcului cu specii rare de arbori și plante aduse de pe alte continente.

La mijlocul secolului al XIX-lea, când domeniul era deținut de contele Kuun, parcul a suferit mari distrugeri în timpul Revoluției din 1848–1849, lemnul fiind utilizat pentru fabricarea armelor.

„În perioada 1870–1880 se fac primele remedieri ale parcului și clădirii. Începe, după planuri precise, o îmbogățire a parcului prin introducerea a numeroase specii originare din Extremul Orient și America de Nord și au loc schimburi de semințe cu străinătatea. Proprietarul semnalat după contele Kún este Fáy Bela, titrat, naturalist, membru al Academiei de Științe Maghiare. Acesta îmbogățește parcul cu specii exotice, scriind și unele lucrări științifice de aclimatizare a speciilor”, informa INCDS.

Arboretumul, declarat monument al naturii

După naționalizarea din 1949, Parcul Dendrologic Simeria, împreună cu conacul Fáy, a intrat în administrarea Ocolului Silvic Simeria. În 1952, acesta a fost declarat ocol silvic experimental. În 1954 a fost înființată Stațiunea de Cercetări și Experimentări Forestiere Simeria, care ulterior a preluat ca bază materială Parcul Dendrologic.

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→ Imaginea 1/26: Parcul dendrologic Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (53) jpg

Măsura a salvat arboretumul de la dispariție și a dus la protejarea zonei, care era vizată de tăierile de pădure făcute de localnici. La propunerea Comisiei Monumentelor Naturii, Parcul Dendrologic Simeria a fost ocrotit de lege, primind atributul de „Monument al Naturii” — rezervație dendrologică.

„Minunatul parc de la Simeria îndeplinește de multe decenii întreita sa misiune, evoluând în timpul recent la rolul unei stațiuni de cercetări forestiere de primul rang. Arborii maiestuoși, bătrâni, sunt de un efect estetic neîntrecut”, nota botanistul Alexandru Borza (1887–1971).

Parcul, cu o suprafață de 70 de hectare, înființat în jurul unui vechi conac nobiliar, adăpostește peste 2.100 de specii de plante și arbori, o mare parte dintre acestea fiind originare din Asia și America de Nord.

Istoria zbuciumată a parcului dendrologic

De-a lungul timpului, multe dintre speciile găzduite aici au fost afectate de fenomene naturale și de intervențiile omului.

În anii secetoși 1946–1947, în ciuda apropierii Mureșului, numeroase specii s-au uscat. În 1950, căderile abundente de zăpadă au rupt arbori și arbuști. În 1960, o furtună violentă a devastat parcul, iar gerurile au lăsat urme distrugătoare. Inundațiile din 1970 au provocat, la rândul lor, pagube însemnate. Arborii și arbuștii au fost luați de ape sau s-au sufocat sub mâlul depus. Cu mari eforturi, Grădina Dendrologică a fost curățată și refăcută. Arborii au fost ridicați și ancorați. Aproximativ 500 de plante rare au avut nevoie de ani întregi pentru a-și reveni.

În timpul inundațiilor a avut de suferit și grădina zoologică din parc. Publicația Neuer Weg amintea, în 1983, de inundațiile care au devastat atunci colțul zoologic:

„Ceea ce s-a întâmplat atunci a fost impresionant. Șapte cerbi lopătari, ale căror țarcuri fuseseră inundate, au înotat până la Gurasada, au ajuns la mal și s-au refugiat în pădure. Un mistreț epuizat a fost adus de ape până la Păulești. A putut fi tranchilizat cu eter și salvat. Nu toate animalele au scăpat însă cu viață. Urșii și puii lor s-au înecat. Când îngrijitorii au încercat să salveze puii, urșii adulți au devenit extrem de agitați. Îngrijitorii au fost nevoiți să le dea puii înapoi, sperând că situația se va încheia cu bine. În scurt timp, urșii adulți se aflau în apă și își ridicau puii pe spate. Când nivelul apei a crescut, i-au împins pe acoperișul adăpostului. După ce apa a ajuns și acolo, adulții s-au ridicat pe labele din spate și au ținut fiecare câte un pui în gură, deasupra apei. O a doua tentativă de salvare nu a mai fost posibilă, din cauza comportamentului agresiv al urșilor”, informa publicația de limbă germană.

După 1990, urmașii grofilor maghiari Fáy și Ocskay au deschis procese pentru recuperarea conacului și a terenurilor confiscate de regimul comunist. Instanțele au decis că proprietarul legal rămâne statul român.

Povestea bambușilor din Simeria

Primele plantații de bambus au fost înființate la Simeria la sfârșitul secolului al XIX-lea. După ce, în timpul Primului Război Mondial, parcul a fost lăsat în părăsire, în anii ’20 au fost reluate lucrările de aclimatizare a unor specii, inclusiv a bambusului, dar și de valorificare a acestora.

„Începând din anul 1920 s-a trecut la exploatarea culturilor de bambus verde-brumăriu (Phyllostachys viridiglaucescens A.C. Rivière), pentru unelte sportive și mobilier”, arată monografia parcului dendrologic.

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În anii ’30, plantația de bambus din Simeria devenise faimoasă în România.

„În marele parc al baronului Ștefan Ocskay din Simeria-Deva (județul Hunedoara) a înflorit acest bambus arundinaceu, originar din India Orientală. Înflorirea bambusului este un eveniment extrem de rar în lumea plantelor, deoarece acesta nu înflorește decât o dată la 100 de ani. O legendă indiană spune că acest eveniment aduce cu sine mari nenorociri”, informa revista Realitatea Ilustrată, în 1933.

După naționalizarea moșiei Ocskay, plantațiile de bambus au continuat să fie extinse și diversificate. Tot la mijlocul anilor ’50, un alt loc de pe Valea Mureșului avea să devină cunoscut pentru culturile de bambus brumăriu.

Jungla din Gurasada

La Gurasada, o plantație de bambus înființată în urmă cu peste un secol, spun localnicii, înconjoară, alături de speciile rare ale unui vechi parc dendrologic, un conac părăsit.

Conacul din Gurasada a fost, în secolul al XIX-lea, în proprietatea familiei Benedikty. Aceasta a înființat și parcul dendrologic cu specii rare, întins pe 2,5 hectare în jurul clădirilor sale. Alexandrine, moștenitoarea domeniului, s-a căsătorit la sfârșitul secolului al XIX-lea cu Andor Klobusiczky. Astfel, moșia a trecut în posesia familiei Klobusiczky, cunoscută și sub forma simplificată Klobosiski, cu origini slovace.

→ Imaginea 1/14: Conacul de la Gurasada Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) jpg

După Primul Război Mondial, familia nobiliară a părăsit moșia, iar după naționalizarea acesteia, Conacul Klobosiski a fost transformat de comuniști în IAS și în Centru experimental de stat pentru încercarea soiurilor. În anii ’50, aici erau produși rizomi de bambus folosiți pentru înființarea unor culturi în Simeria. În deceniile următoare, plantația era menționată printre atracțiile turistice ale localității Gurasada, alături de biserica medievală.

„În parcul dendrologic din Simeria există zeci de plante și arbori rari sau chiar unici în lume. Aici a fost aclimatizat, cu bune rezultate, și bambusul. Se pare însă că această plantă se simte bine și în alte locuri din județul Hunedoara. Cu mai multă vreme în urmă, cineva, amator de rarități, a adus și cultivat bambus la Gurasada. Încercarea a reușit. Ca atare, în două localități din județ crește acum bambus... de Hunedoara”, informa România liberă, în 1971.

După 1990, Conacul Klobosiski din satul Gurasada a fost abandonat. În spatele său, plantația de bambus a fost și ea părăsită. „Jungla” s-a extins treptat în jurul arborilor seculari care împodobesc pășunea rămasă în locul vechiului parc. Localnicii au aruncat aici gunoaie, în timp ce caprele mai răresc uneori plantele de bambus crescute la înălțimi de câțiva metri.