 Adevăratul motiv pentru care Mirel Rădoi a fost dat afară de la Gaziantep. A făcut „circ” și prin Turcia | adevarul.ro
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Adevăratul motiv pentru care Mirel Rădoi a fost dat afară de la Gaziantep. A făcut „circ” și prin Turcia

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Mirel Rădoi și-a încheiat aventura la Gaziantep după numai patru luni, iar despărțirea de formația turcă vine pe fondul unor probleme apărute în interiorul clubului.

Mirel Rădoi
Mirel Rădoi Foto: Imago Images

Tehnicianul român și oficialii lui Gaziantep nu au reușit să ajungă la un numitor comun în mai multe situații, iar colaborarea dintre cele două părți s-a încheiat în cele din urmă. Mirel Rădoi a ajuns la Gaziantep pe 22 aprilie, la scurt timp după ce și-a încheiat mandatul la FCSB, în perioada play-out-ului. Experiența sa în Turcia a fost una scurtă, cu doar șapte partide pe banca echipei: un singur succes, o remiză și cinci eșecuri.

„Nu ai fost jucătorul pe care l-am cerut!”

Potrivit presei din Turcia, Rădoi ar fi avut inclusiv un conflict cu Halil Dervisoglu, atacantul în vârstă de 26 de ani transferat de club în această vară.

Eu nu mi-am dorit transferul tău. Nu ai fost jucătorul pe care l-am cerut! Așa că hai să fim sinceri unul cu celălalt!, i-ar fi zis Rădoi jucătorului, conform presei din Turcia.

„După plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă, șansele ca Halil Dervisoglu să rămână la Gaziantep au crescut considerabil!, a transmis jurnalistul Ali Budak, cel care a prezis iminenta despărțire dintre Rădoi și club.

Florin Ștefan, în pericol să plece de la Gaziantep

Plecarea lui Mirel Rădoi ar putea avea consecințe și asupra lui Florin Ștefan, fundașul stânga ajungând la Gaziantep în această vară, liber de contract după despărțirea de Universitatea Craiova, la recomandarea tehnicianului român.

Ștefan nu a avut o evoluție convingătoare în partida pierdută cu Rizespor, scor 1-2, iar prestația sa a fost sancționată de fanii formației turce, care l-au huiduit la finalul meciului.

„După despărțirea oficială de Mirel Rădoi, vor exista discuții și pentru rezilierea contractului lui Florin Ștefan, jucător adus de tehnicianul român și care a avut cele mai slabe evoluții în primele trei etape, stârnind reacții din partea suporterilor. În cazul în care contractul lui Ștefan va fi reziliat, clubul va transfera un nou fundaș stânga din străinătate!, scriu cei de la GFK Arena.

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