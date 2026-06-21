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„Adevărata problemă era alta. Mi-am injectat prea mult!”. Zevrev a dat cărțile pe față despre situația sa medicală, după ce s-a simțit rău la Halle

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Alexander Zverev a părăsit turneul ATP 500 de la Halle în faza semifinalelor, după o înfrângere dramatică în fața lui Taylor Fritz, scor 7-6, 4-6, 5-7, într-un meci care a durat aproape trei ore și a reprezentat a șaptea victorie a americanului în duelurile directe.

Alexander Zverev a părăsit turneul ATP 500 de la Halle Foto/Getty
Alexander Zverev a părăsit turneul ATP 500 de la Halle Foto/Getty

Germanul a avut probleme pe parcursul partidei, fiind vizibil afectat fizic și primind îngrijiri medicale pentru spate, însă la final a dezvăluit că adevărata dificultate nu a fost accidentarea.

„M-am simțit absolut groaznic. Acesta a fost motivul real!”

Zverev a explicat că un senzor de monitorizare a glicemiei nu a funcționat corect, ceea ce i-a afectat alimentația în timpul jocului, el fiind cunoscut pentru gestionarea diabetului de mai mulți ani. În ciuda acestui context, Zverev a subliniat că nu caută scuze și a recunoscut meritele lui Fritz pentru calificarea în finală.

Nu cred că există vreun motiv de îngrijorare înainte de Wimbledon. Spatele mi s-a încordat puțin, dar acesta nu a fost principalul motiv al înfrângerii. Am avut probleme uriașe cu glicemia, deoarece senzorul pe care îl folosesc mi-a dat o citire complet greșită. Indica valori foarte mari când de fapt erau mici, așa că mi-am injectat mult mai multă insulină decât ar fi trebuit.

În timpul meciului, sau mai degrabă în primele 45 de minute, a trebuit să consum cam 350 de grame de zahăr. M-am simțit absolut groaznic. Acesta a fost motivul real pentru care nu am fost prezent fizic în setul al doilea și m-am chinuit mult și în al treilea. Chiar și așa, am luptat, am dat totul și, în final, trebuie să recunosc că Taylor a câștigat pe bună dreptate. A jucat mai bine decât mine astăzi. A fost mai prezent, mai proaspăt, s-a mișcat mai bine și a meritat victoria!”, a spus Alexander Zverev.

„Medicii lucrau la spatele meu, dar adevărata problemă era alta!”

Germanul a explicat ulterior că nu s-a mai aflat într-o situație similară, deși utilizează senzori pentru monitorizarea glicemiei de aproape un deceniu.

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Este prima dată când mi se întâmplă așa ceva. Folosesc aceste tipuri de senzori din 2016 sau 2017 și nu am mai văzut o eroare atât de mare. După al doilea set, medicii lucrau la spatele meu, dar adevărata problemă era alta. Dacă cineva analizează meciul, va vedea că beam constant o băutură cu glucoză.

În final, am consumat între 300 și 350 de grame de zahăr. E foarte greu de gestionat. E ca și cum cineva ar bea o cantitate imensă de suc în timpul unui meci. Evident, nu se va simți bine. Dar trebuia să o fac pentru că altfel, nivelul meu de zahăr din sânge ar fi fost periculos de scăzut tot timpul. Am observat asta cu puțin timp înainte de meci. Dispozitivul afișa niveluri extrem de ridicate. Cu toate acestea, simțeam deja că glicemia mea era scăzută. Am decis să fac o altă măsurătoare și am confirmat că nivelul era într-adevăr scăzut. În acel moment m-am gândit: <Va fi o zi grea!>!”, a mai adăugat Zevrev.

„Deja aștept cu nerăbdare Wimbledon!”

Parcursul extrem de scurt de la Halle l-a lăsat rece pe Alexander Zverev, însă jucătorul din Germania nu și-a pierdut încrederea în propriile forțe. Așteaptă cu nerăbdare Wimbledon, competiția unde nu a trecut niciodată de optimi.

Dezamăgirea este mare, pentru că simt că tenisul meu era acolo, dar din alte motive nu am putut să-l arăt. În ultimele dăți când am jucat împotriva lui Taylor, el a fost un jucător mai bun decât mine, dar astăzi am simțit că nivelul meu era acolo. Pur și simplu nu am fost capabil fizic să-l demonstrez pe teren. Chiar și așa, asta îmi oferă semne pozitive pentru Wimbledon, pentru că cred că m-am simțit destul de bine pe iarbă și sper să-mi pot menține aceste sentimente săptămâna viitoare.

Deja aștept cu nerăbdare Wimbledon și simt că am arătat un tenis foarte bun pe iarbă săptămâna aceasta. Am jucat niște meciuri bune și asta e important pentru mine. Orice altceva este secundar acum. În tenis, spun mereu că, chiar și atunci când lucrurile merg bine, trebuie să ai memorie scurtă, pentru că următorul turneu este aproape. Wimbledon începe practic imediat. Voi face tot ce pot să mă pregătesc bine și să joc un tenis bun și acolo!”, a concluionat Alexander Zverev.

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