Caculatorul ucide speranțele tricolorilor. România mai are doar șanse teoretice să meargă la Mondiale din Grupa H

După egalul surprinzător cu Cipru, scor 2-2, naționala de fotbal a României mai are șanse pur teoretice să prindă locul 1 în grupă. Selecționerul și câțiva jucător mai cred în aceste șanse, cel puțin declarativ, dar cel mai realist a fost marți seară căpitanul echipei, Nicolae Stanciu (32 de ani).

Austria are un meci în minus și 5 puncte în plus, iar etapa viitoare va juca cu San Marino. România are 7 puncte în 5 meciuri. Austria are 12 puncte în 4 etape. Va ajunge la 15 puncte după meciul viitor, cu San Marino. Astfel, cu 3 etape rămase de jucat, austriecii vor avea 8 puncte peste România.

Doar un scenariu SF ar face ca România să câștige grupa. România va ajunge la 16 puncte dacă își va câștiga toate meciurile rămase. „Tricolorii” mai au de disputat partide cu Austria, Bosnia și San Marino. Pentru a termina peste austrieci, trebuie ca „roș-albii” să piardă toate meciurile rămase, în afară de cel cu San Marino, iar România să câștige tot. În calcule e și Bosnia, care are 12 puncte după 5 etape.

În scenariul în care România și-ar câștiga toate meciurile rămase, ar fi nevoie ca Bosnia să bată Austria și să piardă cu Cipru, pentru ca elevii lui Lucescu să-i devanseze și pe bosniaci în lupta pentru primul loc.

Specialiștii de la Football Meets Data data au introdus toate datele într-un supercomputer, iar rezultatul e descurajant: România are șanse de 0,1 % să mai câștige grupa. Doar primul loc merge direct la Campionatul Mondial.

Naționala lui Mircea Lucescu e creditată cu 28% șanse să mai prindă și locul 2, care ar însemna baraj. Potrivit calculelor, Austria e văzută cu 99% șanse să câștige grupa. Iar Bosnia are 71% șanse să se claseze pe locul 2 și 1% șanse să fie prima.

Astfel, e o probabilitate de 71% ca România să încheie pe locul 3 în grupă. Indiferent de locul în grupă, România va fi la un baraj pentru CM 2026 datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor.

Realismul căpitanului

Cel mai sincer a părut marți seară căpitanul echipei naționale de fotbal a României, Nicolae Stanciu (32 de ani). Mijlocașul de la Genoa a afirmat, la finalul meciului cu Cipru, scor 2-2, la Larnaca, în preliminariile CM 2026 că în opinia sa selecționata pregătită de Mircea Lucescu a pierdut orice șansă de a se mai califica direct la Cupa Mondială. „Nu am reușit să câștigăm și cred că am pierdut orice șansă la o calificare directă. Și la locul doi sunt șanse mici și e dureros. Se întâmplă, din păcate am luat acel gol destul de repede și a doua repriză nu am mai fost la fel cum am fost în prima. În schimb, ei au prins mai multă încredere. Nu trecem printr-o perioadă foarte bună. Nu am început nici preliminariile așa cum ne doream, dar cred eu că este timp până în martie, dacă vom avea șansa să jucăm acel baraj. Practic, aia va fi singura noastră șansă, pentru mulți dintre noi, de a ne mai califica la un Mondial”, a spus Nicolae Stanciu.