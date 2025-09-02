search
Marți, 2 Septembrie 2025
Calculele ciudate ale lui Răzvan Burleanu. Președintele FRF crede că o victorie cu Cipru asigură un succes cu Austria

Naționala de fotbal a României este în plin fuleu pentru a prinde un loc care să o trimită la Campionatul Mondial din 2026, organizat de SUA, Canada și Mexic.

Nicolae Stanciu este căpitanul tricolorilor
Nicolae Stanciu este căpitanul tricolorilor

Meciul cu Canada este un test, iar în acest caz trebuie să îți urmărești alte obiective decât cel legat de rezultat. Ceea ce ne dorim cu Canada este ca jucătorii care nu au evoluat foarte mult până acum să aibă această posibilitate ca să se poată integra cât mai bine în ceea ce înseamnă echipa națională.

Dar în același timp ne dorim să verificăm anumite lucruri astfel încât să obținem victoria în meciul din Cipru. Pentru că în mod cert o victorie în Cipru ne va aduce o victorie și cu Austria în octombrie. Iar acesta este cel mai important lucru”, a spus președintele FRF.

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Canada, la 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Națională din București, într-o partidă amicală, și Cipru, în 9 septembrie (ora 21:45), pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Burleanu, 41 de ani, este încrezător că Ianis Hagi, 26 de ani, jucător liber de contract după despărțirea de Glasgow Rangers, se va transfera la o echipă importantă din Europa.

Bîrligea, scos din joc

Federația Română de Fotbal a anunțat, luni seara, că atacantul Daniel Bîrligea, convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru partidele echipei naționale a României cu Canada și Cipru, este indisponibil ca urmare a accidentării suferite în partida CFR Cluj - FCSB din Superligă.

După ce a acuzat probleme musculare în partida CFR Cluj - FCSB, disputată duminică seară, Daniel Bîrligea nu poate onora convocarea din această lună. Stafful medical de la echipa națională l-a anunțat pe selecționerul Mircea Lucescu că rezultatul RMN-ului efectuat azi arată că acesta nu poate fi recuperat în timp util. Echipa națională îi urează lui Daniel să se refacă repede și îl așteaptă la viitoarele acțiuni mai puternic! Multă sănătate!”, se menționează pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale.

Stafful tehnic al primei reprezentative a decis să nu convoace alt jucător în locul lui Bîrligea, astfel că în lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru vor fi 25 de tricolori.

Daniel Bîrligea a început rezervă partida pe care echipa sa, FCSB, a disputat-o duminică seara, în deplasare, cu CFR Cluj, în etapa a 8-a a Superlgii (scor final 2-2). El a fost introdus imediat după pauză, însă s-a accidentat după doar 12 minute, fiind înlocuit. Jucătorul va pleca la vraciul sârb Marijana.

Sport

