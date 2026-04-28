Dieta Nadia Comăneci: campioana bea bere, dar refuză un preparat adorat de români

Cea mai mare gimnastă din toate timpurile, Nadia Comăneci (64 de ani), și-a dezvăluit meniu. Spune că fuge de cartofi prăjiți, dar mănâncă zilnic o bucățică de ciocolată, în amintirea vremurilor în care dulciurile îi erau interzise, ca sportivă.

„Mă mișc, zilnic, 30-40 de minute. Chiar și când sunt plecată, fac acest lucru. Caut ca hotelul unde stau să aibă sală de sport, iar în caz contrar, pentru că nu tot timpul am găsit și această facilitate, improvizez de fiecare dată ceva, în cameră. De asemenea, încerc să mănânc deștept. Cât mai sănătos!

Micul dejun este o masă foarte importantă. Beau un iaurt, mănânc un ou fiert, dar și toast cu o feliuță de șuncă de curcan. Nu-mi lipsește nici sucul de portocale și nici cafeaua. Seara consum pește, salate și avocado. Dar și multe fructe.

Nu mănânc desert. În schimb beau o bere-două, la cină. Snack pentru prânz, precum și o bucată mică de ciocolată, aproape zilnic. Nu mănânc cartofi prăjiți și paste", a declarat Nadia Comăneci, supranumită „Zeița de la Montreal”.

Pe 18 iulie 1976,Comăneci scria istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal, obținând primul 10 perfect din gimnastica olimpică, la doar 14 ani. În acest an, statul a decretat 2026 ca fiind „Anului Nadia Comăneci”.

Întâlnire cu Elon Musk

Stabilită în SUA, Oklahoma, sportiva de la Onești s-a intersectat cu Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX.

„Este momentul (n.r. când a luat primul 10) de care își aduce aminte toată lumea. Nimeni nu vorbește despre câte medalii am luat... adică este zecele. Elon Musk mi-a zis la fel anul trecut. I-am zis: 'Nu știu dacă știi povestea, eu sunt cea care a făcut...'. El e mai tânăr decât mine.

«Da, tu ești gimnasta cu zecele». Toată lumea vorbește despre asta. Acum, dacă stau și mă gândesc, sunt două recorduri care nu vor fi depășite: primul 10 și cea mai tânără gimnastă care reușește asta. S-a schimbat vârsta”, a spus Nadia Comăneci, potrivit Euronews.

Nadia este cooptată de ani buni din juriul care desemnează cei mai merituoși sportivi ai lumii, la Premiile Laureus, cele care recompensează excelența.