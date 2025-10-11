Video A murit Flavius Domide, cel mai mare jucător al „Bătrânei Doamne”, UTA Arad

Flavius Domide, cel mai mare fotbalist din istoria clubului UTA, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani.

Flavius Domide este considerat cel mai important fotbalist care a îmbrăcat vreodată tricoul echipei din Arad.

Un atacant de clasă care a făcut parte dintr-o generație de excepție a arădenilor, printre care se numără nume precum Pantea, Fl. Dumitrescu, Brosovschi, Pojoni, Gornea și Bacos.

A fost liderul echipei care i-a eliminat pe olandezii de la Feyenoord din Liga Campionilor în 1970, după 1-1 în dublă manșă.

A făcut parte din lotul naționalei României la Campionatul Mondial din Mexic, din anul 1970.

”Flavius Domide s-a născut la Arad pe 7 mai 1946 și a devenit ”pitic” al UTA-ei pe când avea 11 ani. Crescut la juniori de Coco Dumitrescu, a fost rapid remarcat de Cibi Braun, antrenorul primei echipe la acea vreme. Odată pătruns în circuit, în timpul sezonului 1965-1966, avea să rămână piesă fixă în ofensivă și favorit al tribunei până în anul 1979.

A fost și om de echipă națională, parte inclusiv din trupa calificată la Campionatul Mondial din Mexic 1970.

După retragerea de pe gazon, a ocupat banca tehnică, mai întâi la Centrul de Copii și Juniori al UTA-ei, apoi secund și principal al primei echipe. De numele lui se leagă revenirea UTA-ei pe prima scenă în anul 1993. Câțiva ani mai târziu, a acceptat poziția de președinte, într-un moment greu de tot, pe când existența clubului era tot mai îngreunată de vremuri.

I-a rămas fidel UTA-ei pentru totdeauna, iar farmecul întâlnirilor de ”old-boys”, cu fotbaliști sau antrenori de odinioară, l-a sporit de fiecare dată prin eleganța-i cunoscută.

În 2016, a primit cea mai înaltă distincție pe care o oferă conducerea orașului, titlul de ”Cetățean de Onoare”. Iar în 2022, la puține zile după ce împlinise 76 de ani, am avut cu toții bucuria să îl vedem aplaudat la scenă deschisă de întreaga Arenă Francisc Neuman, când a dat lovitura de începere a meciului UTA - CS Mioveni.

Odihnește-te în pace, Flavius Domide! Bătrâna Doamnă va spune povestea ta celor care vor veni!”, a scris Clubul UTA pe pagina de Facebook