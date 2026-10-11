Echipa feminină de handbal CSM București a administrat prima înfrângere (34-31) formației daneze Team Esbjerg, în ediția 2026/2027. Un succes clar (38-35) a înregistrat și Gloria Bistriţa, în deplasare, cu Nykobing Falster Handbold (Danemarca).

Tigroaicele au avut o evoluția foarte bună după pauză Foto: Marian Burlacu

A fost al 17-lea meci între CSMB și Esbjerg în această competiție. Danezele au 8 victorii, CSMB 7, iar două partide s-au încheiat la egalitate. În urma acestui succes vicecampioana României se află pe locul 4 în Grupa A.

CSMB s-a prezentat la această dispută după două eșecuri consecutive în deplasare. „Tigroaicele” au reușit să se desprindă la 3 goluri după pauză, conducând în permanență în a doua parte a meciului. E de remarcat faptul că meciul a fost foarte echilibrat, diferența de pe tabelă nefiind niciodată mai mare de trei goluri.

Golurile vicecampioanei României au fost marcate de Tyra Axner 5, Daria Dmitrieva 5, Valeria Maslova 5, Kristina Sirum Novak 4, Crina-Elena Pintea 4, Emma Cecilie Uhrskov Friis 3, Dorottya Faluvegi 3, Anne Mette Hansen 3 și Tatjana Brnovic 2. Pentru oaspete au înscris Live Rushfeldt Deila 7 goluri, Elin Viktoria Hansson 6, Helene Kindberg Hansen 6, Henny Ella Reistad 4, Olivia Linnea Josephine Loefqvist 3, Mia Sofia Emmenegger 2, Julie Mathiesen Scaglione 1, Rikke Iversen 1 și Sanna Charlotte Solberg-Isaksen 1.

În poarta CSMB, Catherine Gabriel a avut 14 intervenții salvatoare (31,82%), iar Denisa Ștefania Șandru a apărat o aruncare (50%). De partea cealaltă, Katharina Johanna Filter a reușit 8 intervenții (25,81%), iar Silje Margaretha Solberg-Oe˜sthassel a apărat 2 aruncări (18,18%).

Suedeza Tyra Axner s-a revăzut cu tatăl ei la conferința de presă!

Tyra Axner a marcat 5 goluri în poarta echipei pe care o antrenează tatăl ei! Foto: Marian Burlacu

Ca un fapt inedit, Tyra Axner, jucătoarea suedeză a lui CSM București, s-a revăzut cu tatăl său, Tomas Axner, antrenorul lui Team Esbjerg, la conferința de presă de după meci! „Atmosfera a fost minunată. Mă bucur că tata este aici și că a putut simți și el atmosfera de la CSM. A fost un meci intens și mă bucur că am luptat până la capăt. Săptămâna trecută am avut un meci similar, în care victoria putea merge în orice direcție”, a declarat Tyra.

De partea cealaltă, Tomas Axnér a spus: „A fost un meci dificil. E greu să joci împotriva celor de la CSM pe terenul acestora. Mai ales că ele erau dornice să obțină puncte. Este mereu greu să joci la București. Am început bine, dar CSM a profitat de greșelile noastre. În repriza a doua, am redus diferența la un singur gol. Trebuia să fim mai lucizi în execuții și să ne apărăm mai bine. Per total, am luptat bine”.

În celelalte meciuri disputate în Grupa A, în acest weekend, Brest Bretagne Handball (Franța) a pierdut acasă (28-33) cu FTC-Toyota Kovacs (Ungaria), iar OTP Group Buducnost Podgorica (Muntenegru) a trecut de Sola Handballklubb (Norvegia) cu 23-22, în timp ce BV Borussia Dortmund (Germania) a dispus de RK Krim OTP Group Mercator Ljubljana (Slovenia) cu 37-31.

În Grupa A clasamentul se prezintă astfel: 1. FTC-Toyota Kovacs 10 puncte, 2. Team Esbjerg 8p, 3. Brest Bretagne Handball 8p, 4. CSM București 6p, 5. BV Borussia Dortmund 6p, 6. OTP Group Buducnost 2p, 7. Sola Handballklubb 0p, 8. RK Krim OTP Group Mercator 0p.

Gloria Bistrița s-a impus în Danemarca

În cealaltă grupă, victoria formației bistrițene s-a datorat golurilor înscrise de Johanna Reichert 9 goluri, Danila Patricia So Delgado Pinto 8, Lorena Gabriela Ostase 6, Nina Engel 3, Larissa Nusser 3, Yaroslava Burlachenko 2, Asuka Fujita 2, Veronika Kafka Mala 2, Evelina Maria Louise Eriksson (portar) 1, Lara Gonzalez Ortega 1 și Sonia Mariana Seraficeanu 1. Pentru daneze au punctat Mia Solberg Svele 8, Clara Lerby 8, Alberte Hovgaard-Hansen 7, Isabelle Kayla Ryden 4, Kristina Kristiansen 4, Stine Eiberg Joergensen 1, Marita Mortensen 1, Maja Magnussen 1 și Nanna Hinnerfeldt Andersen 1.

În poarta Gloriei, Evelina Maria Louise Eriksson a avut 10 intervenţii salvatoare (23,81%). De partea cealaltă, Anne Christine Bossen a reuşit 7 intervenţii (25%), iar Andrea Noerklit Joergensen a apărat o aruncare (6,67%).

În celelalte meciuri din Grupa B, în weekend, Gyori Audi ETO KC (Ungaria) a remizat (34-34) cu Metz Handball (Franța), HSG Blomberg-Lippe (Germania) a pierdut acasă (18-35) cu Odense Handbold (Danemarca), iar Storhamar Handball Elite (Norvegia) a dispus cu 33-25 de Podravka Koprivnica (Croația).

Clasamentul în Grupa B arată astfel: 1. Metz Handball 9 puncte, 2. Gyor Eto KC 9p, 3. Gloria Bistrița 6p, 4. Storhamar Handball 6p, 5. Odense Handbold 5p, 6. Nykobing Falster HK 3p, 7. Podravka Koprivnica 2p, 8. HSG Blomberg-Lippe

Gloria va juca următorul meci sâmbătă, 17 octombrie, la Bistrița, cu Storhamar Handball Elite, iar CSM va disputa următorul meci duminică, 18 octombrie, la București, cu Sola HK.