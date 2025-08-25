Woody Allen, criticat dur de guvernul de la Kiev pentru implicarea într-un eveniment susţinut la Moscova. „Închide ochii la atrocităţile pe care Rusia le comite în Ucraina”

Guvernul ucrainean a criticat dur participarea regizorului american Woody Allen la Săptămâna Internațională a Filmului de la Moscova, considerând gestul acestuia drept o insultă adusă victimelor agresiunii ruse.

Guvernul ucrainean a condamnat participarea controversatului regizor american Woody Allen la Săptămâna Internațională a Filmului de la Moscova, acuzându-l că ignoră suferința actorilor și regizorilor ucraineni afectați de războiul declanșat de Rusia.

Conform publicației Politico, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a emis luni un comunicat în care a afirmat: „Este o ruşine şi o insultă adusă victimelor actorilor şi regizorilor ucraineni care au fost ucişi sau răniţi de criminalii de război ruşi în timpul agresiunii ruse împotriva Ucrainei.”

Totodată, oficialul ucrainean a subliniat că, prin implicarea sa într-un festival care reunește susținători și purtători de cuvânt ai lui Vladimir Putin, Woody Allen ar ignora în mod deliberat atrocitățile comise de Rusia în Ucraina.

„Prin participarea la un festival care reuneşte susţinătorii şi purtătorii de cuvânt ai lui Putin, Allen închide în mod deliberat ochii la atrocităţile pe care Rusia le comite în Ucraina în fiecare zi de 11 ani. Cultura nu ar trebui niciodată folosită pentru a acoperi crimele sau pentru a servi ca instrument de propagandă. Cultura nu ar trebui niciodată folosită pentru a acoperi crimele sau pentru a servi ca instrument de propagandă”, se mai arată în comunicat.

În cadrul Săptămânii Internaționale a Filmului de la Moscova, duminică, 24 august, vedeta de la Hollywood a apărut într-o sesiune online alături de regizori și actori ruși de renume, mulți dintre ei, inclusiv Fiodor Bondarchuk, exprimându-și public sprijinul pentru invazia Rusiei în Ucraina.

În cadrul discuției, Woody Allen, laureat a patru Premii Oscar, a abordat subiectul inteligenței artificiale și a povestit despre o vizită în URSS, pe care a descris-o ca fiind o experiență sumbră. Cu toate acesta, el a recunoacut meritele cinematografiei ruse și a menționat că ar putea realiza un film în Rusia, deși nu a primit nicio ofertă concretă.

„Dacă ar exista propuneri similare, m-aş aşeza şi m-aş gândi la un scenariu despre cât de bine te simţi în Moscova şi în Sankt Petersburg”, a declarat Woody Allen, conform presei ruse.