Poveste ca-n filme. Actorii Matthew McConaughey și Woody Harrelson ar putea fi frați vitregi

Actorul spune că el și colegul său din True Detective "au făcut niște calcule" după ce mama sa a dezvăluit că îl cunoștea pe tatăl lui Harrelson.

Matthew McConaughey spune că el și colegul său de platou din True Detective, prietenul său apropiat Woody Harrelson, se gândesc dacă să facă un test ADN după ce și-au dat seama că ar putea fi frați, scrie theguardian.com.

Vorbind în cadrul podcastului Let's Talk Off Camera al lui Kelly Ripa, McConaughey a dezvăluit că cei doi actori au aflat de la mama lui că ea îl cunoștea pe tatăl lui Harrelson.

"Știți, unde încep eu și unde se termină el, și unde începe el și unde mă termin eu, a fost întotdeauna ca o linie obscură", a spus bărbatul de 53 de ani. "Și asta face parte din bromance-ul nostru, nu-i așa? Copiii mei îi spun Unchiul Woody. Copiii lui îmi spun Unchiul Matthew. Și vedeți poze cu noi, iar familia mea crede că o mulțime de poze cu el sunt eu. Familia lui crede că multe poze cu mine sunt cu el”.

"În Grecia, în urmă cu câțiva ani, stăteam și vorbeam despre cât de apropiați suntem și despre familiile noastre. Și mama mea este acolo și spune: "Woody, l-am cunoscut pe tatăl tău". Toată lumea a fost conștientă de pauzele pe care mama le-a lăsat după ”l-a cunoscut”...

McConaughey a spus că acest comentariu i-a motivat pe cei doi actori să investigheze istoria familiilor lor. "Am continuat să deslușim ce însemna acest ”știa” și am făcut niște calcule și am aflat că tatăl lui Harrelson era în permisie în aceeași perioadă în care mama și tatăl meu erau la al doilea divorț. Apoi, există posibile chitanțe și locuri în vestul Texasului unde ar fi putut avea loc o întâlnire sau un moment de "știut"."

Tatăl lui Harrelson, Charles, a fost un ucigaș plătit care a fost condamnat pentru prima dată în 1960 pentru jaf armat. A fost închis în 1973 pentru crimă și eliberat după cinci ani pentru bună purtare. În 1981, a primit două condamnări pe viață pentru asasinarea unui judecător districtual. De asemenea, a pretins că l-a asasinat pe John F. Kennedy și a murit în închisoare în 2007.

Într-un interviu acordat în 2012 publicației The Guardian, Harrelson a declarat că se înțelegea cu tatăl său "destul de bine", adăugând: "Părinții mei s-au separat de tineri, el nu era prea mult prin preajmă".

Atât McConaughey, cât și Harrelson, în vârstă de 61 de ani, au câte doi frați. Ei au apărut împreună pe ecran în filmul EDtv și în serialul True Detective și urmează să se reunească într-un serial de comedie Apple TV+ intitulat Brother from Another Mother, în care joacă versiuni fictive ale lor care trăiesc împreună la o fermă din Texas. Spectacolul nu are încă o dată de lansare stabilită.

McConaughey a declarat că cei doi bărbați încă discută dacă vor face sau nu un test ADN pentru a confirma legătura dintre ei.

"Uite, este puțin mai ușor pentru Woody să spună: "Haideți, să facem testele ADN", a spus el. "Este puțin mai greu pentru mine, pentru că el îmi cere să îmi asum riscul de a spune: Stai puțin, încerci să îmi spui că tatăl meu s-ar putea să nu fie tatăl meu după 53 de ani în care am crezut asta?"