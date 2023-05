Vedetele care încă îl apără pe Putin și cele care i-au întors spatele. Printre ele, Van Damme și DiCaprio

Președintele rus Vladimir Putin și-a pierdut o mare parte din susținători, în momentul în care a decis să invadeze Ucraina. Totuși, unele personalități publice i-au rămas loiale, inclusiv muzicieni și actori la Hollywood.

Unii dintre ei continuă să-l apere pe Putin, deși au spus, de asemenea, că sunt împotriva războiului.

De la actorul Leonardo DiCaprio, la starul de arte marțiale Jean-Claude Van Damme, unele celebrități au fost cândva fericite să fie fotografiate alături de președintele rus Vladimir Putin, notează publicația Business Insider.

Situația a luat o cu totul altă întorsătură, în momentul în care, liderul de la Kremlin a pornit războiul împotriva Ucrainei. Atunci, mulți au dorit să se distanțeze de el.

Jean-Claude Van Damme

Luptătorul de arte marțiale și actorul Van Damme, de exemplu, a vizitat Ucraina luna trecută și a fost filmat strigând „Glorie Ucrainei”. În 2007, Van Damme, fiica sa și Putin – de asemenea un cunoscut pasionat de arte marțiale – au mers împreună la un eveniment de MMA în Sankt Petersburg, Rusia, după cum a raportat Kremlinul, la acea vreme.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio, care s-a întâlnit cu Putin în 2010, pentru a discuta despre punerea în pericol a tigrului siberian. Actorul a făcut donații grupărilor umanitare care operează în Ucraina.

La o lună după ce Rusia și-a lansat atacul, DiCaprio a donat unor grupuri precum „Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați” și „Salvați Copiii”, a raportat Associated Press.

Gérard Depardieu

Un alt fost prieten din showbiz al liderului rus este actorul francez Gérard Depardieu. El l-a criticat , anul trecut, pe Putin pentru „excesele sale nebunești” și s-a arătat împotriva războiului.

În 2013, Putin a semnat un ordin executiv prin care Depardieu devine cetățean rus. Actorul a vrut să devină cetățean rus pentru a economisi taxe în Franța, a informat The New York Times. Într-o scrisoare adresată televiziunii de stat ruse la acea vreme, el a spus: „Îl iubesc pe președintele Vladimir Putin foarte mult și este reciproc”.

După război, Depardieu a declarat pentru Agence France-Presse într-un interviu că „Rusia și Ucraina au fost întotdeauna precum frații” și este „împotriva acestui război fratricid”.

„Eu spun: „Opriți armele și negociați”, a adăugat el.

În martie 2022, la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina, presa franceză a raportat că Depardieu a devenit cetățean al Emiratelor Arabe Unite. Nu este clar când s-a întâmplat exact acest lucru.

Paul McCartney

În 2003, solistul The Beatles, Paul McCartney, a vizitat Kremlinul pentru a cânta pentru Putin. De la începutul războiului însă, el și-a arătat solidaritatea pentru Ucraina.

În aprilie anul trecut, McCartney a fluturat steagul ucrainean în timp ce își începea turneul mondial din 2022 la Spokane, Washington, a raportat MailOnline.

Jack Nicholson

În 2001, actorul Jack Nicholson i-a oferit lui Putin un rol de producător de film într-un viitor film, după ce liderul rus a spus că îi place filmul „One Flew Over the Cuckoo's Nest”.

Într-un videoclip postat la câteva luni după invadarea Ucrainei de către Rusia, Nicholson a fost văzut ridicând o stâncă, în culorile drapelului ucrainean.

Legenda spunea: „Suntem alături de poporul ucrainean”.

Steven Seagal

Cu toate acestea, unii dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Putin, au decis să îi rămână loiali, chiar dacă s-ar putea să nu fie pe deplin de acord cu războiul din Ucraina.

Probabil, cel mai vocal susținător public al său, din rândul vedetelor, este actorul de la Hollywood Steven Seagal, care a devenit și el cetățean rus în 2016, după ce Putin i-a dat personal pașaportul său. Seagal și Putin sunt prieteni de multă vreme.

Actorul a susținut anterior anexarea Crimeei în 2014 și susține, de asemenea, invazia în curs de desfășurare a Ucrainei de către Rusia.

În februarie, Putin i-a acordat premiul Ordinul Prieteniei pentru „opera sa internațională umanitară și culturală”, a informat Reuters.

Seagal, care are 70 de ani, este cunoscut pentru aparițiile sale în mai multe filme de acțiune de la Hollywood, printre care „The Patriot” și „Above the Law”. În 2017, Ucraina i-a interzis lui Seagal să intre în țară din motive de securitate națională, a informat The Guardian.

Roger Waters

Roger Waters, co-fondatorul trupei rock Pink Floyd, s-a adresat luna trecută Consiliului de Securitate al ONU, la invitația Rusiei. În discursul său, din 8 februarie, el a cerut o încetare imediată a focului în Ucraina.

„Invazia Ucrainei de către Federația Rusă a fost ilegală. O condamn în cei mai fermi termeni posibil. De asemenea, invazia rusă a Ucrainei nu a fost neprovocată, așa că îi condamn și pe provocatori în cei mai puternici termeni posibil”, a spus el.

Într-un alt interviu acordat publicației Berliner Zeitung în februarie, Waters a spus că Putin „guvernează cu atenție, luând decizii pe baza unui consens în guvernul Federației Ruse”.

După comentariile sale, Polly Samson, soția lui David Gilmour de la Pink Floyd, l-a numit pe Waters „apologetul lui Putin”, a informat The Guardian.

Cu o săptămână înainte de invazia Rusiei, Waters a declarat, pentru Russia Today, că discuțiile despre orice atac sunt o „prostie” și „propagandă care demonizează Rusia”.