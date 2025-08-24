Zelenski, mesaj pentru poporul ucrainean de Ziua Independenței. Scrisoare de susținere din partea lui Trump

Preşedintele Volodimir Zelenski a transmis, duminică, un mesaj poporului ucrainean cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la declararea independenţei Ucrainei. El a filmat mesajul în Piaţa Independenţei din Kiev. Zelenski a publicat pe contul său de X mesajele primite din partea altor lideri mondiali, între care și președintele SUA, Donald Trump.

„Construim o Ucraină puternică încăt să fie suficient pentru a trăi în siguranţă şi pace. Pentru ca aici, în această piaţă, în Piaţa Independenţei, sub steagurile noastre, pe pământul nostru, copiii şi nepoţii noştri să sărbătorească Ziua Independenţei. În pace. În linişte. Cu încredere în viitor. Cu respect. Şi cu recunoştinţă faţă de toţi cei care au apărat Ucraina în acest război pentru independenţă. Faţă de cei care au îndurat, care au învins, care au obţinut victoria. Un astfel de obiectiv merită să trăieşti pentru el. Şi asta este ceea ce susţinem. La mulţi ani, oameni minunaţi ai unei ţări minunate! La mulţi ani de Ziua Independenţei! Slavă Ucrainei!”, se arată în mesajul transmis de liderul ucrainean.

Zelenski a subliniat că Ucraina își va sărbători Ziua Independenței și peste o sută de ani.

„Ucraina este mai puternică și are respect de sine. Și Ucraina nu așteaptă gesturi de bunăvoință, ci are propria voință de a pune în viață ceea ce este necesar pentru noi”, a spus el.

„Aceasta este Ucraina de astăzi. Și o astfel de Ucraină nu va mai fi niciodată forțată în istorie să îndure rușinea pe care rușii o numesc «compromis». Avem nevoie de o pace dreaptă. Viitorul nostru va fi decis doar de noi. Și lumea știe asta”, a adăugat el.

Alți lideri mondiali, inclusiv președintele chinez Xi Jinping, regele Charles al Marii Britanii și Papa Leon al XIV-lea, au transmis, de asemenea, mesaje de Ziua Independenței, care vine într-un moment în care impulsul negocierilor de pace dă semne de stagnare, iar președintele rus Vladimir Putin semnalează că dorește să continue ostilitățile, relatează CNN.

„China și Ucraina se bucură în mod tradițional de prietenie”, a scris liderul chinez, care a salutat dezvoltarea unei cooperări în variate domenii între cele două națiuni, cu „rezultate remarcabile”.

Prim-ministrul canadian Mark Carney efectuează prima sa vizită oficială în Ucraina, declarând pe X că sprijinul țării sale pentru Kiev este „neclintit și că suntem alături de dumneavoastră la fiecare pas în lupta dumneavoastră pentru apărarea suveranității”.

Un mesaj a venit și din partea lui Donald Trump.

„Poporul ucrainean are un spirit de neînfrânt, iar curajul țării dumneavoastră este o sursă de inspirație pentru mulți. În această zi importantă, să știți că Statele Unite respectă lupta dumneavoastră, onorează sacrificiile dumneavoastră și cred în viitorul dumneavoastră ca națiune independentă”, a transmis Trump.

Zelenski a publicat pe X și scrisoarea trimisă de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, care a scris: „Sunt convins că parteneriatul strategic Turcia-Ucraina este de cea mai mare importanță pentru încrederea și stabilitatea atât la nivel global, cât și regional”.

Cancelarul federal german Friedrich Merz a marcat duminică Ziua Independenţei Ucrainei subliniind sprijinul continuu acordat de Berlin Kievului în apărarea sa împotriva agresiunii ruse, relatează dpa.

„De Ziua Independenţei Ucrainei, noi rămânem ferm alături de ea - astăzi şi pe viitor”, a scris Merz pe reţeaua socială X, în germană, engleză şi ucraineană, subliniind că ucrainenii sunt „cei mai curajoşi în a se apăra împotriva atacurilor Rusiei”.

„Ei luptă pentru ordinea noastră liberală în Europa şi pentru o pace justă”, a adăugat Merz.

La rândul său, preşedintele german Frank-Walter Steinmer şi-a exprimat speranţa că sărbătorirea independenţei îi va da poporului Ucrainei „un nou curaj de a se ridica împotriva agresiunii ruse”.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a onorat de asemenea lupta Ucrainei pentru o ţară „liberă, democratică şi independentă”.

„Suntem cu voi, oricât de mult va fi nevoie. Pentru că o Ucraină liberă înseamnă o Europă liberă”, a scris aceasta pe reţeaua socială X.

Mai mult ajutor pentru Ucraina din partea țărilor europene

Ministerul britanic Apărării a confirmat că experții militari britanici vor continua să antreneze soldați ucraineni cel puțin până la sfârșitul lui 2026, o extindere a Operațiunii Interflex.

Norvegia a anunțat duminică că va contribui cu aproximativ 7 miliarde de coroane (514 milioane de lire sterline; 693 milioane de dolari) pentru a livra sisteme de apărare aeriană către Ucraina.

„Împreună cu Germania, ne asigurăm acum că Ucraina primește sisteme puternice de apărare aeriană”, a declarat premierul norvegian Jonas Gahr Store într-un comunicat.

Cele două națiuni finanțează două sisteme Patriot, inclusiv rachete, iar Norvegia contribuie l la achiziționarea unui radar de apărare aeriană.

Ucraina și Suedia au anunțat că au convenit asupra unei producții comune de apărare, ministrul suedez al apărării declarând că acest lucru va „stimula reînarmarea Suediei și va satisface nevoile forțelor armate ale Ucrainei”.

Pål Jonson a scris pe X: „Ucraina va partaja și va furniza tehnologie pentru fabricile sale din Suedia, iar materialele de apărare coproduse în Suedia vor fi exportate în Ucraina.”