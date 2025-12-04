Andreea Esca laudă revenirea publică a Mihaelei Rădulescu, la patru luni după pierderea partenerului său: „Un simbol al eleganței și al puterii”

După o perioadă grea marcată de pierderea partenerului său, Mihaela Rădulescu a revenit pe scena Pro TV, primind laude publice din partea Andreei Esca. „Este un simbol al eleganței și o femeie puternică prin excelență”, a spus aceasta.

Apariția Mihaelei Rădulescu a avut loc pe 1 Decembrie, în cadrul unei ediții speciale a Pro TV. Vedeta a urcat pe scenă purtând o rochie alb-negru semnată Balmain, care inițial costa 2.098 de euro, fiind ulterior redusă la 1.468 de euro, scrie libertatea.

Potrivit sursei citate, alegerea vestimentară poate fi interpretată simbolic: echilibrul dintre alb și negru ar putea sugera trecerea prin durere și renaștere, în timp ce revenirea sa la televiziune marchează un nou început.

Andreea Esca a avut cuvinte de laudă la adresa Mihaelei Rădulescu. „A fost mereu în atenția publicului, chiar și atunci când poate că și-ar fi dorit să nu fie. Este un simbol al eleganței și o femeie puternică prin excelență”, a spus vedeta știrilor ProTV.

„Ține să își lase amprenta, să facă lucruri bune pentru copii, să ajute. Ne bucurăm să descoperim de fiecare dată aceeași femeie puternică, același om excepțional”, a adăugat și Andi Moisescu.

Pe parcursul emisiunii, Mihaela Rădulescu a mulțumit Pro TV pentru parcursul său și a înmânat un premiu, emoționând atât publicul, cât și colegii de platou.

Partenerul ei, Felix Baumgartner, parașutist austriac recunoscut la nivel internațional, a murit pe 17 iulie într-un accident tragic de parapantă în Italia.

Baumgartner era celebru pentru salturile sale extreme, inclusiv pentru saltul din stratosferă realizat în 2012, care i-a adus recunoaștere globală.