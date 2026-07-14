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Video Nouă turiști, printre care trei copii, escortați de jandarmi după ce șase urși le-au ieșit în cale pe un traseu

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Nouă turiști, printre care trei copii, au rămas blocați pe un traseu din județul Harghita, unde s-au întâlnit cu șase urși. Oamenii au cerut ajutor prin 112, iar jandarmii i-au escortat în siguranță până la mașini.

Incidentul s-a produs luni după-amiază în zona Capelei Szephavas, în apropierea localității Lunca de Sus, județul Harghita. Din grup făceau parte trei bărbați, trei femei și trei copii, cetățeni români, maghiari și australieni, aflați într-o drumeție.

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 13.10, după ce turiștii au fost surprinși de apariția a șase urși

„Jandarmii harghiteni au intervenit de urgență în zona Capelei Szephavas, Lunca de Sus, după ce nouă turiști (români, maghiari și australieni – printre care și trei copii) au fost surprinși de apariția a șase urși și nu mai puteau coborî în siguranță spre mașini. Trei echipaje de jandarmi au ajuns la fața locului, în ciuda terenului montan dificil. Deși urșii dispăruseră până la sosirea lor, jandarmii au asigurat zona și au escortat turiștii în siguranță până la autoturisme”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Harghita.

Urs într-o pădure din România Foto: arhivă, adevărul
Urs într-o pădure din România Foto: arhivă, adevărul

Intervenția salvatorilor a fost îngreunată de terenul accidentat, însă cele trei echipaje au reușit să ajungă la grup.

La sosirea jandarmilor, animalele sălbatice nu se mai aflau în zonă, însă forțele de intervenție au verificat perimetrul înainte de a-i conduce pe turiști înapoi la autoturisme. 

Înainte de a porni într-o drumeție în zone în care a fost semnalată prezența urșilor sau a altor animale sălbatice periculoase, turiștii trebuie să se informeze cu privire la riscurile existente și să respecte recomandările specialiștilor.

Printre măsurile de prevenție se numără: informarea prealabilă despre traseu și eventualele avertizări privind prezența urșilor; deplasarea în grup și evitarea izolării; producerea de zgomot pe traseu pentru a evita surprinderea animalelor; transportarea unui spray omologat pentru alungarea urșilor și mistreților; apelarea imediată la 112 dacă întâlnirea cu un animal sălbatic face imposibilă continuarea deplasării în siguranță.

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